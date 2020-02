Mon Laferte aludió a su conflicto con Carabineros y regaló las dos Gaviotas que ganó

Mientras que la actriz y comediante Javiera Contador también fue premiada con los dos galardones.

La gran ganadora de la segunda jornada del Festival de Viña del Mar fue la cantante nacional Mon Laferte, que desde su aparición en el escenario de la Quinta Vergara se “echó al bolsillo” al público. Pero además de sus éxitos que la han llevado a ser una de las artistas chilenas más consolidadas en el extranjero, la cantante aprovechó el espacio para referirse a la polémica en la que se vio envuelta con Carabineros, tras el estallido social. En esa oportunidad, tras declarar en una entrevista que “algunos policías” podrían estar involucrados en hechos vandálicos, fue citada a declarar por la Fiscalía.

“Un día me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde Carabineros me citaba a declarar por haber cometido yo un delito. Al principio pensé que era una broma, después me di cuenta que no era una broma. Desde ese entonces hasta hoy, yo he estado con mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión? Yo solamente di una entrevista y dije una cuestión, una expresión como cualquier persona”, se defendió ante un público que vitoreaba cada una de sus palabras. Antes, había reconocido sus aprensiones ante la posibilidad de presentarse en Viña: “Yo no sabía qué hacer, tenía mucho miedo… y mucha gente me decía cancela, no se puede hacer una fiesta en medio de las injusticias sociales, de las violaciones a los DD.HH., en medio del estallido”.

En medio de sus canciones, Mon Laferte también jugó con el público, emplazándolos a expresarse. Así, se escucharon cánticos contra el Presidente Sebastián Piñera y Carabineros.

En cuanto a su presentación, la artista brindó un show en que derrochó sus habilidades vocales para interpretar sus principales éxitos. También presentó un segmento de cuecas, en el que estuvo acompañada de una gran cantidad de cantoras, así como de la también cantante internacional Francisca Valenzuela.

Con el público completamente comprometido con su actuación, no extrañó que le fueran otorgadas tanto la Gaviota de Plata como de Oro. Pero visiblemente emocionada, antes de finalizar, Mon Laferte anunció: “Quiero despedirme y no quiero que esto se tome a mal. Yo ya me llevé todas las Gaviotas, todo el cariño y todo, pero como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, muy difícil, a modo significativo voy a entregar mis Gaviotas porque no quería venir a celebrar un Festival. Se las voy a dar a alguien que lo necesite, a una fundación que las quiera rifar, alguna cosa. Esto no es una ofensa para nada, gracias por todo”, concluyó antes de cantar “Tu falta de querer”, con la que puso fin a su exitosa presentación, que se extendió por una hora y cuarenta minutos, y que marcó un peak de sintonía de 51 puntos.

Al cierre de esta edición se presentaba el segmento de humor, a cargo de la actriz nacional Javiera Contador, quien a la postre se llevó doble Gaviota. Pasada la una de la madrugada subió al escenario la cantante chilena Francisca Valenzuela.