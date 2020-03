Mónica Pinto Alvarez, infectóloga del Hospital Clínico y el avance del coronavirus: “En el fondo lo que hay que evitar es tener contacto con otras personas”

Profesional médica felicitó a la gente que fue responsable y cumplió su cuarentena en casa, haciendo caso a todo lo que se está instruyendo.

El coronavirus está instalado en gran parte del mundo, y en Magallanes ya suma ocho casos, que aunque puedan parecer pocos, la rápida propagación del Covid-19 mantiene la preocupación en la sociedad. La aparición de este virus ha obligado a modificar conductas, rutinas y actividades, todo para evitar que se siga expandiendo, dada la facilidad con la que puede transmitirse. Es por eso que hay muchas voces que claman por una cuarentena total, para impedir que las personas sigan haciendo su vida normal, ya que ven que el establecimiento de un toque de queda, de 22 a 5 horas no ha tenido una incidencia significativa para disminuir los contagios. Al mismo tiempo, una de las recomendaciones principales de las autoridades de salud es a quedarse en casa, medida que no todos cumplen.

Pero hay ciertas situaciones que llevan a la confusión, como qué ocurre si uno sale a trotar o andar en bicicleta y no tiene interacción social, ¿puede hacerlo? O las personas que atienden a pacientes postrados en sus domicilios, ¿deben extremar sus cuidados? O casos como el de estudiantes o jóvenes que están ávidos de estar acompañados en estos días sin clases, ¿pueden reunirse habiendo pasado todos los 15 días de reposo que se recomiendan?

Preguntas como éstas fueron respondidas por la doctora Mónica Pinto Alvarez, infectóloga del Hospital Clínico de Magallanes, quien enfatiza que la principal medida es la de permanecer en los hogares y no tener interacciones sociales.

– Hemos sabido de casos de gente que viajó y al regresar, cumplió con sus 15 días de permanencia en casa, ¿Ellos después de este período pueden hacer su vida normal o tienen las mismas restricciones sociales?

– “Felicito a la gente que fue responsable y cumplió su cuarentena en casa, haciendo caso a todo lo que se está instruyendo, pero hoy en día la instrucción es aislamiento social para todos, así que independiente que hayan cumplido su cuarentena, lo que tienen que hacer es quedarse en su casa”.

– Si alguien tuvo síntomas, pero no quedó confirmado como caso y pasó sus 15 días en casa, ¿puede hacer su vida normal? ¿O tiene que someterse al examen primero?

– “Si el paciente está asintomático, no necesita ningún examen extra, pero le pedimos a toda la gente, independiente de viajes, síntomas previos, condición de trabajo, que hoy en día no circulen, que no tengan contacto con otra gente, para evitar que se disemine el virus”.

– ¿Qué sucede en el caso de pacientes postrados? ¿Se les toma el examen para ver si no han sido contagiados? Por ejemplo, una abuelita puede tener fiebre y tos un día, ¿cuál es el protocolo para descartar que tenga el virus? ¿Alguien tiene que ir a su casa y cuánto se demora el resultado?

– “Si esa abuelita tiene fiebre y tos como un resfrío común, lo que le pedimos es que no acuda al sistema de urgencia, para que no se sature. Si esta abuelita está con fiebre persistente, dificultad para respirar, con algo más que haga que tenga que consultar y descartarse esta enfermedad, lo que hay que hacer es trasladarla al hospital, con ambulancia o con un familiar que pueda llevarla; se evaluará y si cumple con criterio de caso sospechoso, se tomará la PCR, que se está demorando tres días con el Instituto de Salud Pública, pero estamos haciendo nexos con otros laboratorios para acortar estos tiempos”.

Familiares postrados

– Las personas que atienden a familiares postrados, ¿qué medidas adicionales deben adoptar y si presenta síntomas, qué debe hacer? Sobre todo cuando no tiene con quién dejar a la persona a la que atiende.

– “Estas personas deben ser muy responsables en su cuidado. Idealmente, esta persona que está cuidando al adulto mayor no tiene que ser la que va al supermercado, la que va al centro a hacer trámites, tiene que tener un lavado de manos frecuente, y si presenta síntomas, debe dejar esta atención. Si depende de un centro de salud, avisar a su jefe directo, de lo contrario, tratar de hacer un recambio con el cuidador de esta persona, pero con síntomas, tratar de no atenderlo”.

– La gente que no tiene síntomas, ¿puede salir a trotar o andar en bicicleta de manera individual, sin tener interacción social?

– “En este momento estamos pidiendo que todos se queden en la casa, a pesar de que estas son actividades que la gente hace en solitario y que podrían tener menos riesgo que otras, para evitar confusión, todos en casa. El patio, si está cerrado, no es problema, ojalá siempre a un metro de distancia, si sale con otra persona”.

– En el caso de niños o adolescentes, por ejemplo, un estudiante que estuvo de intercambio en un país europeo, por caso, Italia, y a su regreso cumplió con su período de cuarentena, ¿puede recibir visitas de sus amigos o solamente debe estar con gente que vivió el mismo proceso?

– “Prohibida visitas, juntas masivas de familiares, amigos; en el fondo lo que hay que evitar es tener contacto con otras personas, porque esto se transmite persona a persona, y después uno tiene contacto con otras y es una cadena. Entonces juntas, fiestas, lo que sea, prohibidas, independiente que no hayan síntomas”.