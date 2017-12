Mop responde a Radonich por afirmar que entidad frena plan de intervenir dicho recinto natural: “La municipalidad no ha presentado proyecto alguno para modificar el cauce de la laguna en el Parque María Behety”

Pese a que el alcalde de Punta Arenas indicó que el Ministerio y puntualmente la Dirección General de Aguas han burocratizado la autorización para efectuar obras en el emblemático sector, el seremi Ricardo Haro Bustamante aseguró: “No hay propuestas”.

Este lunes en la edición de La Prensa Austral se dio a conocer que el alcalde Claudio Radonich Jiménez prevé tener listas 25 plazoletas en el primer semestre de 2018, las que estarán situadas en el lado sur de la ciudad, desde Avenida Pedro Aguirre Cerda, ello con el propósito de dotar al sector de más espacios públicos de calidad, seguros y que contribuyan al hermoseamiento urbano.

A dicho respecto, el jefe comunal indicó que en ese sector está incluido el Parque María Behety, donde -aseguró- no se ha podido avanzar por cuanto “aún no tengo autorización para hacer ningún tipo de intervención en la laguna y espero que el Mop y la Dirección General de Aguas se pueda apurar porque requerimos urgentemente, invertir ahí. Están los dineros, el proyecto, si lo más divertido es que está todo, pero estamos entrampados en la burocracia”.

Mop: “No hay proyecto presentado”

Consultado por esta materia, el seremi del Ministerio de Obras Públicas, Ricardo Haro Bustamante indicó que de momento no se conoce algún proyecto municipal en esta materia. “No hay propuestas. De acuerdo a lo que me informó la Dirección de Aguas, no se ha presentado proyecto alguno desde la municipalidad, que diga relación con modificar el cauce de la laguna en el Parque María Behety. Por lo tanto, mal podríamos autorizar algo que hoy no existe en lo formal”, recalcó.

En dicho punto, consignó que en lo que va del año, sólo existe en relación al parque, una infracción levantada en contra de la entidad municipal, por la realización de obras no autorizadas dentro del cauce en María Behety, de lo cual da cuenta un expediente de fiscalización abierto en marzo de este año. “En cuanto a eso, el 22 de mayo la Dirección General de Aguas envío la información al Juzgado de Letras competente, para que curse la multa correspondiente y sobre esta no hubo apelación. Es lo único que hay, por lo que en definitiva, el municipio no puede esperar a que se le aplique una multa o un pronunciamiento de la Dirección de Aguas para presentar un proyecto. Eso no significa que queramos ser un obstáculo al momento de que se soliciten autorizaciones para modificar un cauce, pero esto lleva un tiempo de respuesta y estudios. Sólo en la medida que nos presenten un proyecto y dentro de las posibilidades, se van acelerando los procesos”.