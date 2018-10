Movilización de camioneros fueguinos logró la mayor parte de sus demandas

Pasadas las 18 horas de ayer, el presidente de Asoducam Tierra del Fuego, Carlos Gallardo Garcés, manifestó vía telefónica su satisfacción desde Punta Arenas, por la firma del acuerdo con el gobierno regional, tras deponerse el paro total del gremio del rodado en tres provincias de la Región de Magallanes.

Claro, porque del aumento de pago de Nova Austral (empresa de referencia para sus transportes desde la capital fueguina al puerto de San Antonio), de un 4 por ciento ofrecido por el gerente Miguel Contreras -quien llegó del norte del país a negociar con los movilizados-, se logró alcanzar un 12% durante la tarde de ayer.

La primera negociación fue rechazada de plano por el gremio, ya que significaba apenas poco más de 100 mil pesos, que el presidente regional, Miguel Cárdenas, tildó de “ofrecimiento mísero”. “Esperamos que las demás empresas de Porvenir sigan el ejemplo de Nova Austral y aumenten también sus tarifas”, estimó Carlos Gallardo.

Y aunque el aumento le llegue a las grandes empresas nacionales que les hacen competencia, se estableció que la gerencia dará prioridad a los camioneros fueguinos. Respecto al burocrático trámite de Senasa en la frontera argentina, dijo que el acuerdo contempla que del 1 de noviembre se establezca la presencia de un funcionario permanente en los pasos fronterizos.

Sobre el aumento de precios de los combustibles, el directivo explicó que hubo un compromiso del gobierno a nivel nacional, de disminuir el impuesto específico y distribuir sus costos en empresas gigantescas que hoy no lo pagan, como las grandes mineras. Gallardo adhirió a la firma del gremio regional en Punta Arenas y esperaba volver a Porvenir a primera hora de hoy.

Anécdotas

Una serie de hechos y diversas anécdotas se vivió la jornada de anteayer y ayer en el sector de El Cañadón, frente al chalet de ese predio ganadero, sitio de la “toma” mantenida por los camioneros de Tierra del Fuego, a medio camino de los casi 5 kilómetros de la Ruta Porvenir-Bahía Chilota, donde apostaron sus pesados rodados para impedir el tránsito de vehículos mayores a “media faja”, dejando el paso libre sólo a los vehículos livianos y de emergencia. Entre los hechos significativos estuvo el que no se permitió el paso al único camión que llegó a las 11,30 horas en el ferry Pathagon, aunque sí a los demás automóviles.

El transporte detenido era un pequeño camión Porter, llegado de Punta Arenas, con el abastecimiento de alimentación de la Junaeb, destinado a los establecimientos educacionales de Porvenir para la semana. El chofer creyó que por tratarse de un camión pequeño se le iba a permitir pasar desde el terminal marítimo a la ciudad, pues leyó que anteayer se dejó pasar a medios similares, pero se le recordó que eso sólo fue por ese día.

No obstante, poco más tarde los camioneros reflexionaron positivamente que al tratarse de alimentación para los niños escolares, debían permitirle el paso, lo que se hizo con el acuerdo unánime de los movilizados. “Claro que lo autorizamos, si no somos malos, éste es un movimiento por nuestras demandas, no para causar daño”, comentó uno de los camioneros.

Intervención del

estanciero Larraín

Un hecho curioso fue la llegada del ex senador Carlos Larraín, dueño de Estancia Cameron, quien fue a dejar a Bahía Chilota a un pariente que viajaba a Punta Arenas y de regreso se detuvo en el lugar del paro, donde saludó a los movilizados. Luego llamó aparte al concejal de Porvenir, Carlos Soto, pariente del presidente de los camioneros fueguino, Carlos Gallardo y que los acompañaba en el lugar, expresándoles con ello su solidaridad.

“Vine a empatizar con ellos, creo que sus demandas son justas. Cuando llegó don Carlos, me dijo que la gobernadora Margarita Norambuena se había quejado que yo le había boicoteado una reunión entre los camioneros y los empresarios de Porvenir y eso es mentira. Tengo testigos a los dirigentes de Asoducam que decidieron no ir porque esa reunión se había gestionado con un solo director y no fue válida, sin que yo tenga que ver con eso”, afirmó Soto.

Añadió que Larraín -a quien consideraba su amigo- le dijo que él (Soto) debía estar unido a la gobernadora y no ‘torpedear’ su gestión. Lo que pasó, relató el edil, fue que cuando llegó Carabineros al sitio tomado, traían órdenes de la autoridad provincial para instar a los camioneros al desalojo del área, lo que llevó al presidente del gremio fueguino a llamar a su par regional, Miguel Cárdenas, quien justo estaba reunido con la intendenta María Teresa Castañón y al instante le hizo ver que en Porvenir se anunciaba el uso de la fuerza.

En respuesta, la intendenta habría instruido a la gobernadora fueguina a mantener las conversaciones y con ello, desautorizó su iniciativa de presunto desalojo, lo que no obstante, fue desmentido más tarde por el capitán Nicolás Cea, de la 3ª Comisaría de Carabineros y la misma autoridad provincial, quien ayer emitió un video público donde, entre otras aclaraciones, aduce que “era imposible disponer un desalojo con un solo oficial en moto y tres carabineros para mover camiones de alto tonelaje”.

Clarificando que lo que ella dispuso fue el desembarque de productos del mar destinados a las empresas locales, para permitir que las personas puedan seguir desarrollando su actividad económica. Pese a todo, el director del gremio fueguino del rodado, Nelson Bustos, aseveró que lo detallado por Soto era verdad, pues fue testigo de los hechos y de las conversaciones con la autoridad regional mediante celular, que se hicieron ante todos los directivos por el altavoz del teléfono.

La “verdad de

la milanesa”

Finalmente, fue el mismísimo presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Tierra del Fuiego, Carlos Gallardo Garcés, quien clarificó “la verdad de la milanesa” del tema. Afirmó que cuando llegó personal de Carabineros al sitio en “toma”, venían con una instrucción de la gobernadora para escoltar a los pequeños camiones que debían transportar los productos marinos desde la caleta pesquera a las industrias locales.

Empero, agregó Gallardo, se le señaló a los carabineros que en ningún caso se permitiría el paso de vehículo mediano o grande, que era el acuerdo del movimiento. Dijo que el oficial a cargo les advirtió que entonces debería tomar otras medidas, tras lo cual se produjo la llamada a la autoridad regional ya descrita y -como ya se sabe- con el paso de las horas, los camioneros permitieron el paso de la carga pesquera sin necesidad de escolta policial.

Solidaridad fueguina

El otro aspecto destacado tanto por los camioneros como por los afectados de alguna manera con la movilización, fue la gran solidaridad que demostró la comunidad fueguina. Carlos Gallardo agradeció el respaldo de los porvenireños y los aportes en comida del comercio, la comprensión de la gente y de quienes sufrieron molestias en los dos días de “paro”. Autoridades, dirigentes sociales y vecinos en general, llegaron a manifestar su simpatía con los transportistas.

Carga de combustible

Finalmente, entre las situaciones adversas del asunto estuvo el desabastecimiento de combustibles en la única bencinera de Porvenir, Copec Fueguina, donde sólo quedó un mínimo de bencina para los automovilistas que no alcanzaron a llenar sus estanques, como se podía prever, de la variedad de mayor octanaje, cuyo precio es de mil pesos por litro.

Empero, desde las 18 horas, cuando la treintena de camiones y otros vehículos estacionados en El Cañadón comenzaron a retirarse, la empresa distribuidora ya había dispuesto la llegada del transporte abastecedor de diésel y gasolina desde el continente.