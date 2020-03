Son más de 15 los adultos mayores los que el voluntariado Puro Corazón visita cada semana. Son, en su mayoría, personas que viven en soledad o en la pobreza, aun teniendo una casa donde vivir y es, por ello, que es una realidad que no siempre se ve. A ellos se suman los adultos mayores que participan de las actividades recreativas e informativas, que se desarrollan una vez al mes. En total, trabajan con más de un centenar de personas, las que reciben apoyo en distintos ámbitos. Se trata de un trabajo que se realiza y se financia de manera voluntaria.

Carlos Ampuero, representante de Puro Corazón, explicó que hay distintos grupos, como adultos mayores que viven solos y que tienen problemas para cocinar, por lo que a ellos se los visita, al menos, una vez en la semana; hay otro grupo constituido por enfermos y/o postrados que, aunque tienen a su familia que los ayude, no siempre cuentan con los recursos necesarios para financiar todo lo que se requiere, así que los voluntarios les entregan canastas familiares, útiles de aseo o pañales, dependiendo de las cosas que tengan. Se trata de apoyarlos, de acuerdo a sus necesidades.

“Los visitamos al menos una vez al mes, pero hay personas a las que vamos a ver una vez en la semana, depende de las necesidades que tengan. Además muchas veces las familias no tienen los medios para el tratamiento médico de sus adultos mayores postrados, para las familias es muy costoso, no sólo por la farmacoterapia, sino que también por los insumos. Por ejemplo, un adulto mayor usa mínimo cuatro pañales en el día, entonces en el mes se gasta casi un sueldo sólo en eso y a eso se suman los suplementos alimenticios. Por ejemplo, el Ensure de 800 gramos vale casi 20.000 pesos el tarro y mínimo necesitan dos. Pero además son productos que no tienen coberturas de ningún tipo y por lo tanto las familias deben comprarlo de manera particular”, comentó.

El dirigente advierte que no todos los medicamentos e insumos que requieren tienen la cobertura necesaria. Además es necesario que tengan un cuidador, que no puede trabajar y no tiene ingresos. “Al final es una situación compleja, donde el costo es muy elevado y no todas las familias pueden pagarlos, aunque las familias los apoyen. Pero no hay políticas estatales enfocadas en apoyarlo, por lo que el que tiene vive sus últimos días dignamente y el que no debe luchar por sobrevivir”, dijo.

“Nos hemos encontrado con adultos mayores que no se pueden preparar el alimento, pero viven en casas, entonces nadie lo nota hasta que pasa algo. Es complicado porque son personas que no salen mucho y se las arreglan como pueden”, hace ver.