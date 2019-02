Muere el “tren patagónico Loreto”: autoridades no permiten que su propietaria lleve pasajeros

“Creo que ha sido una bonita experiencia, aunque voy a seguir buscando alternativas para seguir funcionando. Hablaré personalmente con el seremi de Transportes y con el alcalde, porque ya hay una carta donde me dicen que no puedo funcionar por el hecho de ser un vehículo hechizo, yo no puedo llevar pasajeros”. Así reaccionó Rosalía Elgueda, quien al borde de las lágrimas realizaba este sábado sus últimos viajes conduciendo el tren que buscó darle un nuevo atractivo nuevo a la ciudad de Punta Arenas, aunque su cierre será hoy domingo.

Poco más de un año de vida tuvo el proyecto del “Tren patagónico Loreto” que ya era parte del paisaje urbano. Durante este tiempo, en su carro de arrastre movilizó alrededor de 8.000 personas. “Este proyecto dura hasta este domingo. Y, es que era algo ya sabido, pues se trataba de una camioneta disfrazada de locomotora con su carro de arrastre, por lo cual nunca va a pertenecer al registro de vehículos motorizados”, remarcó Elgueda a El Magallanes.

La gestora de este emprendimiento fue enfática al precisar que su puesta en marcha fue gracias a un proyecto Corfo por 24 millones de pesos, que permitió armar esta “locomotora”. En ese sentido, dijo, “quiero dejarlo muy claro, porque muchas veces la gente pensaba que este era un proyecto que se movía gracias al financiamiento público”.

A pesar de la suspensión de los viajes, la propietaria no está dispuesta a bajar los brazos, por lo que seguirá todos los pasos legales para volver a poner en circulación su “tren”. Si bien comprende que por ley no pueda seguir transportando pasajeros, añadió que “cuando uno quiere hacer cosas en beneficio de la ciudad, creo que se podrían hacer excepciones”.

Rotarios

Alejando Acevedo Uribe, presidente de Rotary Club Punta Arenas, expresó que este sábado celebraron con un recorrido a bordo del “tren patagónico” el aniversario Nº114 de Rotary Internacional, recordando la gran obra de Paul Harris.

Asimismo, Magda Esbry Cárdenas, presidenta del Rotary Club Terke Aonik, destacó que en estos últimos viajes en “tren” pudo participar gente de Puerto Montt, Antofagasta, Santiago, entre otras ciudades. “Nuestro objetivo es estar al servicio de la comunidad y mostrar cuáles son nuestros hitos acá en Magallanes. Nos enteramos recién que son los últimos viajes del tren y lo lamentamos mucho”, acotó, señalando que “si podemos darle un apoyo lo vamos a hacer porque sabemos que esto contribuye un montón al resurgimiento del turismo en Magallanes”.

Finalmente Juan José del Pino, también rotario, lamentó la culminación de este proyecto. “Me parece muy triste todo esto, por ser un proyecto que se debería mantener, que sirve para los turistas y para conocer la historia de Magallanes. Creo que deberían apoyarse más este tipo de iniciativas”.