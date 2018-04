Mujer con VIH: “El diagnóstico es terrible, la mayoría se lo toma muy mal”

Aún existe la creencia que compartiendo con una persona con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se contagiarán con la enfermedad.

La santiaguina, María Carolina del Real, de 37 años, relató a La Prensa Austral cómo ha podido convivir con el virus, ello con la esperanza de que su testimonio permita romper las barreras de la ignorancia que todavía están arraigadas en la sociedad. Ella ha desplegado un trabajo importante en materia de prevención y de apoyo hacia personas contagiadas.

“Yo mujer de ojos verdes, rubia, de colegio privado, apellido compuesto. Yo tengo VIH desde el año 2010. Estaba pololeando con un tremendo tipo y en una relación estable y larga, mi ex era portador sin saberlo”, sostiene con tintes de ironía María Carolina para derribar el mito de que el VIH sólo ataca a ciertas personas.

Tras ser diagnosticada a los 30 años, se transformó en una voz cuyo principal trabajo es prevenir el contagio, por lo mismo ofrece charlas a colegios para que los jóvenes se den cuenta que están en riesgo y que tienen que tomar las medidas de prevención. Además mediante el fanpage (La Cabrona Dulce) apoya a personas que ya están con el virus o tienen la sospecha.

“El diagnóstico es terrible, la mayoría se lo toma muy mal. En lo primero que se piensa es en la muerte, en el rechazo y en gastos médicos. Sientes miedo a perder el trabajo. Por ejemplo, si eres carga en la Isapre y activas el Ges, tus padres se enteran de inmediato, entonces hay personas que se cambian de plan”, explica María Carolina a este medio.

Fue diagnosticada con una neumonía en etapa Sida, en la Clínica Cordillera el año 2010 y en la actualidad vive con el VIH. Recordó que cuando le dieron de alta, sintió el miedo que les pasara a otras personas y así que al dejar el centro asistencial le contó a sus amigos y cercanos para que tomaran conciencia y no les sucediera lo mismo que a ella.

“En mi caso, soy heterosexual, me infecté en una relación estable, tuve dos parejas antes y el tercer pololo que era estable, entonces generó más empatía. Muchas veces se vincula la enfermedad a un hombre homosexual, a una persona promiscua o drogadicto, pero como yo me escapo de los estereotipos y tal vez por eso en mi caso se generó más empatía”, comenta desde Santiago.

“Hay muchos miedos”

Ante la consulta reconoce que en el país aún hay un rechazo y estigma. “Más cuando estás tan expuesto, pero nadie es tan frontal como para decirte que no quiere estar contigo por miedo a contagiarse, pero si lo hubiera, mi personalidad es tan fuerte que comenzaría a educar. Lo que no quiere decir que no te afecte, que no te dé pena o que no te sientas incómoda”, señala.

Además, del miedo al rechazo o a perder el empleo, reconoce que muchas veces los pacientes buscan en Google los efectos secundarios del tratamiento y lo que encuentran también genera temor. “Sale una lista de efectos secundarios que están exagerados, entonces hay miedo al tratamiento porque nadie quiere tomar un fármaco que te va a generar un daño en los riñones o el hígado, o que te vas a sentir mal con náuseas y alucinaciones. El folleto que traen los medicamentos, es grosero el tamaño, pero es porque en el laboratorio se aseguran de que cualquiera de las manifestaciones que hayas tenido, estés informado, es una cosa legal. Cuando te tomas el tratamiento, las dos primeras semanas hay síntomas negativos, pero no hay un efecto crónico, ni invalidante, pero si es así te cambian la terapia”, comenta , agregando que “sientes el virus, la fatiga y el cansancio, pero haces una vida normal”.

Incorporado al Auge

Para ella lo más importante para prevenir la transmisión del virus, están dadas por el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno y el uso de preservativo. “La educación sexual es muy importante, porque aún no se habla del tema, aún los padres no quieren hablar con los jóvenes porque creen que no tienen vida sexual y si la tienen, aún hay gente que no saben cómo se transmite”, explica.

Desde la Superintendencia de Salud, han informado que el VIH (inclusive la sospecha) es uno de los problemas de salud que está en el Auge, tiene plazos bien acotados para hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento y seguirlo, caracterizándose por una buena cobertura. Desde dicha cartera recordaron que en la actualidad con una buena adhesión a dicho tratamiento, permite a las personas lograr una buena calidad de vida, de manera que esta enfermedad no se relaciona con la muerte como en los primeros años de su existencia como patología. En este contexto, hizo el llamado a realizarse el examen preventivo de VIH en la Red Hospitalaria de Magallanes.

Aumenta notificación de casos en Magallanes

En relación a este flagelo, las estadísticas regionales establecen que en 2016 se notificaron 44 casos de VIH en la región, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 53 casos notificados. De esta manera, se ha registrado un aumento sostenido desde 2015. Asimismo, cabe consignar que desde el año 2011 al 2016, los exámenes de detección aumentaron en su cobertura de 7.807 a 10.647 en Magallanes.