Mujer confesó doble apuñalamiento y fue enviada a prisión

Momentos previos al crimen, Bárbara Moreira Parra habría sido golpeada en su rostro por Andrés Navarro Leiva al intentar defender a una amiga. Eso habría motivado a que la joven retornara a la vivienda y se armara de un cuchillo para acometer en contra de su ex pareja y un amigo de éste.

“Voy a dejar la cagá porque no voy a aguantar que un tipo me levante la mano”, fueron las determinantes palabras que habría proferido Bárbara Lissette Moreira Parra, de 26 años, a una amiga, momentos antes de concurrir a la vivienda de su ex pololo Andrés Navarro Leiva, y asesinarlo con un cuchillo, asestándole seis estocadas en distintas partes de su cuerpo, crimen acontecido durante la madrugada del pasado domingo en el sector Río de la Mano.

La mujer fue aprehendida en la noche del lunes por funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI en un domicilio de villa Las Nieves, luego de que varios testigos como también una segunda persona que fue apuñalada por la victimaria la sindicaran como la autora.

El fiscal Sebastián González la formalizó por dos delitos de homicidio, uno consumado y otro frustrado.

Según los hechos narrados en la audiencia, el suceso se gestó poco antes de las 2,35 horas del domingo cuando la acusada llegó hasta un inmueble de pasaje Américo Contardi Nº210, lugar donde había estado compartiendo e ingiriendo alcohol minutos antes con la víctima fatal y el segundo involucrado, Amador Tapia Hernández. Fue en ese momento en que se dirigió a la cocina donde se armó con un cuchillo metálico para luego llegar al dormitorio de Navarro Leiva y propinarle a éste seis puñaladas en el hombro, pecho, abdomen, mano derecha y pierna izquierda.

Tras lo anterior, se dirigió hacia otra dependencia de la casa donde dormía Tapia Hernández a quien despertó con una estocada en la espalda, y luego lo atacó a cuchillazos en el cuello y en el rostro, heridas que posteriormente fueron catalogadas como de carácter grave, para finalmente retirarse de la propiedad dejando a ambos hombres agónicos y desangrándose.

A raíz de lo anterior, el ex pololo de Bárbara perdió la vida alrededor de las 4,45 horas.

La víctima la

habría golpeado

“Luego de un buen rato, mi amiga empezó a pelear a combos con Andrés y yo me metí a separarlos, donde Andrés me pegó un combo en el ojo derecho y caí al suelo, mientras que mi amiga me dijo que mejor nos fuéramos, decidiendo irnos hacia el centro. Pasé a un negocio y me coloqué una bolsa en el ojo, después llegamos con mi amiga a una shopería. Luego de esto me acuerdo que volví sola a la casa de Andrés”, fue parte del relato de la imputada leído por el fiscal.

Considerando que la joven presentaba una orden de detención pendiente para ingresar a cumplir una sentencia de 541 días por conducción en estado de ebriedad, que incumplió una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, como también había sido condenada en 2016 como autora de un homicidio frustrado, la jueza Connie Fuentealba decretó el encarcelamiento de Moreira Parra, fijándose seis meses para sustentar la investigación.