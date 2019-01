Mujer desalojada: “En ese tiempo yo estaba ciega y me hicieron firmar papeles que no vi”

Marta Fuenzalida, quien vive de una pensión de discapacidad, nunca supo del proceso

en su contra hasta que llegó el receptor judicial con Carabineros a sacarla de su vivienda.

“A mí me engañaron y quiero que la gente lo sepa”. Con estas palabras, Marta Fuenzalida Gutiérrez, de 64 años, relata el drama que le ha tocado enfrentar. Está ciega, lo que le impidió seguir trabajando, vive de una pensión de discapacidad de 107.000 pesos al mes, pero, al menos, vivía en su casa, junto a unos amigos que cuidaban de ella. Hasta ayer, cuando un receptor judicial acompañado por Carabineros golpeó su puerta y la desalojó de la vivienda.

Al momento de la entrevista, estaba arropada con una frazada y sentada en la calle, en la esquina de Kuzma Slavic y Bulnes. Se veía mucho mayor de lo que es. Estaba triste y llevaba varias horas en la calle. Así comenzó a contar que la engañaron, abusando de su confianza y de su discapacidad.

Su relato se inicia con la muerte de su mamá en el año 2006, ambas vivían solas y con una disputa por los terrenos de su casa.

Explica que su mamá ayudó a unos universitarios y, cuando uno de los chicos embarazó a su polola, su madre les dio una casa que le habían regalado a Marta para convertir en gatera y la instalaron en un terreno al fondo. “Cuando mi mamá falleció, me encontré con que se querían quedarse con la mitad del terreno y, por eso, no podía hacer la posesión efectiva. Yo no tenía ni un peso y toda la plata de mi mamá estaba en el banco, pero, sin la posesión efectiva, no la podía sacar. Estaba amarrada de manos”, comentó.

En ese tiempo, Marta tenía como cien perros y, cuando se deterioraron las cercas en la casa, no tuvo plata para repararlos, así que entró a los animales a la vivienda para que no los atropellaran los vehículos en la avenida.

“Yo reconozco que la casa se convirtió en un chancherío, los vidrios se rompieron, es decir, fue una atrocidad. En agosto del año 2009, me llevaron presa y, cuando regresé a mi casa, me encuentro con ocho de mis perros muertos y atropellados porque los dejaron salir. La perrita que salió en la foto de la prensa estaba ahorcada, fue terrible, fue espantoso y de ahí he seguido rodando hasta caer a eso”, dijo con pena.

Esta situación con los animales se dio a conocer en una nota de prensa del 2009, ahí apareció una corredora de propiedades, que le presentó a un abogado que iba a ayudarla con los terrenos de su casa, debido a los problemas que tenía.

“El me dijo que la única solución para salvar mi casa era traspasar la propiedad a nombre de un tercero. Yo no fui tan tonta, pero igual lo consiguieron”, explica Marta, quien temía que la persona a la que su mamá había ayudado le quitara su terreno haciendo subdivisiones que no existían.

“En ese tiempo, estaba ciega y me hicieron firmar. Entonces, lo que firmé fue el compromiso de compra venta que incluía un adelanto de un 10%”, sostiene Marta, quien agrega que con esa plata que se le adelantó le ofrecieron una parcela, lo que rechazó porque pensó que era muy cara (18 millones de pesos) y no tenía nada. El abogado le ofreció comprarla de todas maneras, diciéndole que iba a ganar unos pesos para el alimento de los perros.

“Yo podía caminar porque veía bultos, pero no sé qué era lo que firmaba. Nunca vi los documentos y ellos me hacían firmar”, dice Marta, quien agrega que después el abogado redactó un escrito que decía que, si en tres meses no le daba 11 millones de pesos por el alimento de los perros, ellos se quedaban con la parcela, pero ella siempre supo que la parcela no era suya y que eso era puro papel.

“De repente, me encuentro con que se sienten dueños de mi casa y mi gran problema es que no tengo plata y estoy ciega. Por suerte, tengo estos amigos que me apoyan y me ayudan porque, si no, estaría… Bueno, como estoy ahora, en la calle y sin poder hacer nada. ¡Súper amarrada y súper estafada!”, comenta.

El amigo del que habla Marta es José Prado Vidal, 56 años, y su hermano, quienes viven con ella. “La hemos cuidado por ocho años porque es una mujer discapacitada ciega y no tiene familia. Nosotros tenemos una amistad con ella y con su mamá, a quien llamábamos abuela desde hace más de 20 años, pero cuando falleció pasaron muchas cosas y la Martita se vio en problemas porque hubo muchas personas que la engañaron y se vio envuelta en problemas por personas conocidas de esta ciudad, la familia Nanwani y el abogado Marcos Ibacache”, dice, agregando que continuarán luchando hasta las últimas consecuencias y que seguirán todas las acciones legales.

Finalmente, alegan que nunca supieron del desalojo, ni del proceso en su contra.