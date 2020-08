Mujer que cumple pena de 20 años tras encargar asesinato de su esposo aspira a poder trabajar en sistema semiabierto

Tal cual lo recordó hace algunos días La Prensa Austral a través de una crónica, se cumplen casi 8 años en que Irma Ovalle Oyarzún cumple prisión luego que mediante el pago de una suma de dinero a un sicario, diera muerte a su marido Didier Mansilla Rivera. Fue condenada a 20 años por el delito de parricidio.

El haber cumplido el 40 por ciento de la pena recibida, manteniendo siempre una muy buena conducta y realizar diversas labores al interior del complejo penitenciario de Punta Arenas, particularmente tareas de aseo, apoyo en el sistema de alimentación y en bodega, por lo cual percibe alrededor de 60 mil pesos mensuales, estima que son méritos más que suficientes para postular al Centro de Educación y Trabajo (Cet) semiabierto.

Entendiendo que cumple con los requisitos establecidos en el reglamento interno, desde marzo a la fecha ha enviado varios escritos dirigidos a las áreas Estadística y Social, solicitando acceso para postular al Cet. Empero, sus pretensiones se vinieron abajo, luego de que el pasado 3 de julio, Gendarmería le notificara por escrito que los cupos para dicho sistema sólo están reservados para hombres.

Frente a la respuesta negativa, el Instituto de Derechos Humanos planteó al director regional de Gendarmería, coronel Luis Muñoz, analizar con perspectiva de género la solicitud de la referida reclusa, y proceder a hacer los ajustes administrativos formales que permitan su acceso a las etapas de postulación e ingreso al Cet semiabierto. En su respuesta, Gendarmería reiteró que la región no cuenta con cupos vigentes para mujeres. Además se indica que dicho recinto estructuralmente y normativamente no tiene disposición para la segregación de internas mujeres, no existiendo dependencias habilitadas físicamente para que mujeres pudiesen pernoctar.

“La decisión de Gendarmería de restringir los cupos al Cet semiabierto sólo para hombres, no tiene ningún sustento legal, afectando seriamente la integridad psíquica de doña Irma Ovalle, que ve truncadas todas sus posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, mejores condiciones de habitabilidad y convivencia social y otros beneficios penitenciarios, que si fuera hombre, sí tendría”, expone el Instituto de Derechos Humanos, que enseguida acusa que esta decisión de Gendarmería profundiza “la discriminación contra las mujeres”.

Procurando revertir esta medida, el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Cristián Figueroa, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en contra del director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, y del director regional de la institución, coronel Luis Muñoz Fuentealba, por vulnerar los derechos a la integridad psíquica y la igualdad ante la ley, respecto de la reclusa Irma Ovalle.