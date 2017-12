Mujer que sufrió graves quemaduras cuando se desempeñaba como vocal de mesa acusa que no le brindaron ayuda

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

El 17 de diciembre se efectuaron las elecciones de la segunda vuelta presidencial y Jennifer Ojeda Bravo se desempeñaba como presidenta de la mesa 62 en la Escuela Portugal. A eso de las 17,20 horas aprovechó de servirse un té caliente, instante en que una mujer junto a su pequeño hijo se aproximaron hasta el lugar de votación para cumplir con su deber cívico. En ese momento, el menor habría comenzado a mover la mesa lo que provocó que la taza se diera vuelta cayendo el líquido sobre el muslo derecho de la vocal de mesa, situación que le generó una quemadura grado dos en su pierna.

“Yo lo primero que atiné fue a recoger los votos para que no se mojaran y obviamente que el niño tampoco se quemara, entonces al hacer esa reacción rápida ya estaba todo derramado en mi pierna y en parte de mi abdomen. En ese momento yo grité, muchas personas se dieron cuenta, se levantaron a mirar mientras que yo lo único que quería era irme, pero me dijeron que no podía hacerlo hasta que terminara todo el proceso”, relató.

Bajo ese contexto, aseguró que nadie le brindó ayuda y que por su cuenta se dirigió hasta la Cruz Roja, no obstante el personal se había ido a las 16 horas, obligando a la mujer a soportar el intenso sufrimiento durante el resto de la tarde.

“Yo me puse a llorar por el dolor, me fui a mojar la pierna y en ese momento yo me oriné del mismo dolor, pero continué haciendo lo que tenía que hacer, porque venía el conteo de votos y después tenía que preparar la caja para entregarla. Todos me miraban con cara de lástima pero nada más que eso. Pienso que en esa instancia tenían que haberme brindado primeros auxilios o me podían haber llevado al hospital pero nadie hizo nada”, acotó.

La mujer de 32 años precisó que ha intentado en reiteradas ocasiones hablar con el personal del Servicio Electoral (Servel), pero lo único que se han limitado a hacer -según afirmó- es derivarla hacia la Junta Electoral, quienes la volvieron a enviar al Servel, y así sucesivamente en lo que denomina que “se tiran la pelota entre ellos”.

“Yo pensé que era algo pasajero, pero al día de hoy no puedo caminar ni ir a trabajar. No me puedo bañar completa, tengo que lavarme por partes, para todo necesito ayuda y no puedo hacer movimientos bruscos porque si no la herida se abre y genera sangramiento. A futuro no me voy a poder poner más un short y es una frustración que tengo como mujer porque la pierna se ve horrible y nadie ha prestado ayuda hasta el día de hoy. Mi vida cambió de un momento a otro”, lamentó.

En la urgencia del Hospital Clínico le aseguraron que fue un accidente laboral, por lo cual Ojeda se asesoró con un abogado y analiza interponer algún recurso judicial ante esta situación, ya que del Servel le dijeron que la llamarían, pero a una semana de los comicios nada de aquello se ha concretado.