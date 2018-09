Mujer recurre a la justicia buscando la interrupción de su embarazo

Una joven mujer de iniciales L.V.V., de 25 años, interpuso un recurso de protección a favor porque a la fecha no ha tenido respuesta del Hospital Clínico, en cuanto a la petición concreta de interrumpir su embarazo bajo una de las causales establecidas en la Ley de Aborto.

En su caso, invoca la primera causal de la nueva legislación, esto es “riesgo de la vida de la madre”, y de esta forma poder optar a un tratamiento médico para preservar su vida.

En su presentación legal expone que padece de lupus eritematoso sistémico, por lo que dicha condición médica no permite llegar a término con su embarazo. Sumando a lo anterior, es portadora de una enfermedad psiquiátrica, desde los 11 años.

“Pese a que se entregaron a los jefes de unidad del Hospital Clínico los informes médicos pertinentes y mi carta de solicitud para la intervención del embarazo, aún no recibo respuesta, de manera formal, si es que se me interrumpirá mi embarazo o no, siendo que el día 20 de agosto mi madre solicita hablar con los médicos Javier Muñoz y Mario Salamanca, siendo esta la última vez que habla con el profesional y sin tener respuesta por escrito sobre mi caso”, argumenta en su recurso.

Acusa, asimismo, que su tratamiento neurológico se ha visto entrampado, debido a que el profesional a cargo no puede seguir con su tratamiento de cefaleas fuertes, que sufre desde niña, ya que por su embarazo debe tener el consentimiento del equipo médico de ginecología.

Por lo mismo, la mujer considera vulnerados sus derechos de su integridad física y psicológica, conforme a lo establecido en los artículos 19 Nº1 y 20 de la Constitución Política de la República.

El 13 de septiembre, la sala de la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso y pidió informe al Hospital Clínico al tenor de la presentación, el cual deberá ser evacuado dentro de un plazo de 6 días.

Relacionado