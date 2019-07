Mujer venezolana lamentó que conductor de bus se negara a llevarla al Centro de Rehabilitación

Todos los lunes y jueves Katerina Campos Calvo lleva a su hija de 8 años al Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, donde recibe diferentes terapias producto de una parálisis cerebral.

Ella es de nacionalidad venezolana y producto de la crisis económica de su país, en diciembre se radicaron en Punta Arenas.

Actualmente arrienda en pasaje Iquique y de ahí se moviliza a pie hasta calle Capitán Guillermos, a la parada que está frente al consultorio Mateo Bencur.

Así lo hizo ayer, con la diferencia que esta vez el chofer de la línea 9 no la llevó. Eran las 8,17 horas, había mucho frío y cuando la mujer pidió que le abrieran la puerta trasera, para subir a la hija y la silla de ruedas, el conductor no accedió.

“En ese momento fui adelante y mientras cobraba el boleto a otras personas le pedí que por favor me abriera la puerta y me dijo que no, por seguridad”. Esto Katerina no lo entiende porque otros choferes la han llevado, sin problema.

“Cómo me va a dejar acá, con el frío que hace, le indiqué, pero a pesar de lo que la gente le decía el chofer llegó y se fue. Tenía que esperar otros quince minutos, hasta que pasara otra micro nueve. Por suerte que una conductora pasó en su vehículo particular y me llevó hasta el Centro de Rehabilitación”, gesto que agradeció públicamente.

Al salir del establecimiento de salud, le consultó en el paradero a los choferes si podía hacer uso de la micro y todos le respondieron afirmativamente.

Empresa

El gerente de Operaciones de Vía Austral, Ricardo MacNamara, lamentó lo sucedido y lo atribuyó en parte a la edad del conductor, 64 años, quien a diferencia de otras personas que cumplen igual función, no reaccionó de la misma manera.

Tal vez le faltó un mejor manejo de la situación al chofer. Aunque pese a la buena voluntad que puedan manifestar algunos, el ejecutivo recordó que estos buses no cuentan con rampla.

Un dato no menor que en la próxima licitación podría ser incluido, como exigencia, para que las máquinas vengan de fábrica con este soporte y el espacio para llevar a una persona en silla de ruedas.