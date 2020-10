Mujeres de partidos políticos de oposición rechazan por “patriarcal” dichos de Bianchi

– Representantes del PR, PS, DC y el PPD entregaron su respaldo a la presidenta regional del Partido Por la Democracia, Maritza Oyarzo, quien expresó su desacuerdo por la incorporación del hijo del senador a la bancada de su partido.

“La participación político pública de las mujeres es un derecho humano intransable que no está en discusión. Respecto de ello, quienes estamos en este ámbito hemos sido claras: no ocupamos el lugar de “otros” y no somos el apéndice de “otros”. Este espacio es legítimamente nuestro, lo hemos conquistado con históricas luchas, con nuestra capacidad de trabajo, con nuestras ideas y, desde aquí, al igual que desde otros contextos (trabajo remunerado y no remunerado, ciencia, educación, salud, economía, familia, crianza, arte, organizaciones, etc.) hemos contribuido al desarrollo de nuestro país, de nuestra región y de nuestro territorio más próximo”.

Así lo formularon mujeres de partidos políticos de oposición al salir al paso de declaraciones vertidas hace unos días por el senador Carlos Bianchi, quien cuestionó a la presidenta regional del Partido Por la Democracia, Maritza Oyarzo, cuando ésta objetó que el diputado Karim Bianchi haya sido incorporado a la bancada de su partido.

María Paz Aguilar, secretaria regional del PR; Marta Matus, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género del PS; Gloria Chodil, presidenta regional de la DC; Ninén Gómez, vicepresidenta de la Mujer de la DC; Daniela Díaz, secretaria regional del PPD; y Alejandra Rubilar, de la secretaría de la Mujer del PPD se unieron para fijar una postura común y reafirmar el derecho que tienen las mujeres de participar en los espacios públicos y la política.

“Se hace necesario hoy, de cara a la comunidad, afirmar este propósito, sin guardar silencio cuando surgen voces patriarcales que pretenden mantener las condiciones de invisibilización de las mujeres, reduciendo su participación política al predominio masculino, ya que de ese modo se sostiene la estructura de poder que nos violenta de forma sistemática, a través de las brechas salariales, la subrepresentación política, los mecanismos de pensiones, el no respeto por nuestros derechos sexuales/reproductivos y la gravedad de los femicidios”, sostuvieron.

Añadieron que, en estos días, han visto con asombro cómo el senador Bianchi Chelech denostó en un medio de comunicación a las mujeres dirigentas del PPD, debido a que le ocasionó malestar que la presidenta de la colectividad, en representación de dicho referente, manifestara posición política respecto de “la inconsulta y centralista decisión de incorporar al diputado Karim Bianchi Retamales a la bancada del PPD”.