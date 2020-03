Mujeres premiadas por el municipio reconocieron que falta mucho por avanzar en igualdad de género

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, 32 mujeres de Punta Arenas fueron homenajeadas ayer, entre dirigentes sociales, institucionales, del ámbito de la salud, deportistas y muchas otras, por su trayectoria y aporte a la comuna.

De esta forma, y en una emotiva ceremonia ante autoridades regionales, las féminas distinguidas valoraron la instancia y el reconocimiento que las impulsa a seguir trabajando en sus respectivos ámbitos: “Estoy impresionada, no esperaba nunca tanto. Y justo ahora que estoy llegando al fin de mi camino. Me faltó llorar no más”, dijo Peggy Mackay Macdonald, reconocida por su gran labor como mujer pionera.

Además, en la ceremonia se realizó una mención especial a la señora Adela Ulloa Valdés (Q.E.P.D), a quien se le realizó un homenaje póstumo por su gran labor como dirigenta social. El reconocimiento fue recibido por sus hijas.

Otra mujer destacada que fue homenajeada fue María Fernanda Díaz, de 24 años embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación, quien indicó que “es muy emocionante que reconozcan la labor que uno realiza, porque esto impulsa a que sigamos representando de buena forma a la mujer. Chile está avanzando en la paridad de género, pero aún falta mucho, para eso hay que ir dando este tipo de pasos”.

María Ainol Rivera, bombera con 17 años de servicio a la comunidad y profesora de educación física, destacó que “es un orgullo ser bombero y ser mujer dentro del Cuerpo es aún mejor. Cuando ingresé el año 96 a Bomberos, para mí nunca fue un impedimento en mi carrera, estoy feliz de ser bombero, porque es una vocación para servir, sea como sea tengo que servir a la comunidad”.

Lorena Bahamonde, docente destacada en educación municipalizada hace 11 años, añadió que “en un principio esto fue una sorpresa, es importante ser destacada por una labor silenciosa, pero esto gratifica y muchísimo. Chile está avanzando en la paridad, pero aún falta mucho para que se reconozcan los trabajos que uno hace diariamente”.

Finalmente, el alcalde Claudio Radonich, acotó: “Estamos muy contentos de poder darle las gracias a distinguidas vecinas de nuestra comunidad, entre las muchas que hay. Darle gracias por lo que han hecho. Son personas que en sus ámbitos se han destacado, desde lo deportivo, cultural, artístico, son personas que marcan la diferencia”.