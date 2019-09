Multiexport Foods entra en las ligas mayores y se incorpora al índice de sustentabilidad de Dow Jones

– Paso es relevante para esta compañía que inició sus operaciones en nuestra región el año pasado, puntualmente en el área de Puerto Natales, donde se sembraron salmones en tres concesiones de un total de siete que posee.

“Este reconocimiento da cuenta del trabajo que venimos realizando desde hace varios años en esta materia y es fiel reflejo de nuestro compromiso por ser una empresa cada vez más comprometida con la sustentabilidad, innovación y transparencia”, declaró el gerente general de Multiexport Foods, Andrés Lyon, destacando con ello la incorporación de la compañía en el índice de sustentabilidad de Dow Jones, el más prestigioso ranking del mundo -según Rate the Raters 2019- referido al desempeño de la industria en el aspecto de sustentabilidad, el que considera los ámbitos: económico, social y ambiental.

De este modo la compañía con presencia desde la Araucanía hasta Magallanes se convirtió en la primera salmonicultora en formar parte del Dow Jones Sustainability Index, lo que se respalda en el hecho de tras las auditorías independientes realizadas el primer semestre de este año -verificadas por RobecoSam, en Suiza-, se ubica entre el 25% de las empresas con mejor gestión en sostenibilidad en el sector industrial de ‘Food Products’ a nivel global.

En el portal Aqua.cl, el ejecutivo detalló en la oportunidad que la compañía se desafía diariamente para alcanzar el propósito de alimentar el futuro, cuidando al mundo y situando la sustentabilidad al centro del negocio de esta empresa fundada en 1987 y que se ha convertido en una de las principales compañías productoras de salmón de Chile.

Presencia en Magallanes

Multiexport Foods inició sus operaciones en nuestra región el año pasado, puntualmente en el área de Puerto Natales, donde se sembraron tres concesiones de un total de siete que posee esta compañía, cuya dotación global es de 2.400 colaboradores, con presencia en toda la cadena productiva del salmón, desde la reproducción hasta la distribución al cliente final en más de 30 mercados internacionales.

Su máximo directivo de hecho tiene a esta zona muy bien considerada y prueba de ello es que en agosto pasado se sumó a la preocupación que manifestaron los salmonicultores de la región, respecto del proyecto impulsado por los senadores Guido Girardi, Ximena Ordenes, Isabel Allende y Carolina Goic, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, estableciendo entre sus líneas que no se podrá solicitar el otorgamiento ni la renovación de concesiones o autorizaciones de acuicultura intensiva o extensiva exótica en el territorio marino de Magallanes.

En la oportunidad, Andrés Lyon refirió que: “si prospera ese proyecto, se detiene absolutamente todo, no habrá inversiones. De hecho, si las concesiones tuvieran una vigencia como la que se está planteando, nosotros no pondríamos ‘fichas’ para producir”.