Multitudinaria marcha de los trabajadores fiscales: “No vamos a abandonar la calle hasta que no se vayan los militares, hasta que no se derogue el Estado de Excepción”

Con banderas y carteles, los trabajadores públicos y privados de Punta Arenas encabezaron ayer al mediodía una nueva jornada de protesta, en una marcha multitudinaria donde los gremios de las distintas organizaciones se movilizaron bajo la consigna “Por el derecho a vivir en paz”, por una mayor justicia social y mayor dignidad.

La presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) Magallanes, Doris Sandoval, explicó que este es un llamado nacional que fue acogido en Magallanes y que tiene que ver con una huelga general de los servicios públicos bajo la consigna “Por el derecho a vivir en paz”.

Un nuevo pacto social

“Esta movilización tiene como objetivo mostrar que los funcionarios del sector público y del sector privado, somos parte de la clase trabajadora y del pueblo chileno que demanda y que clama por mayor justicia y mayor dignidad de las vidas. Por eso es que la huelga no tiene una agenda sectorial de negociación, ni tiene que ver con remuneraciones o reajustes, sino que tiene que ver con un nuevo pacto social que pueda definir una nueva forma de relacionarnos y de garantizar los derechos ciudadanos”, enfatizó.

En la oportunidad, la dirigenta reconoció que como empleados fiscales son el vivo ejemplo de lo que significa permanentemente sentarse en mesas de trabajo, firmar acuerdos y proponer estrategias, para luego pasar año tras año revisando los mismos acuerdos incumplidos lo que ha generado la molestia en los trabajadores.

“Que se vayan los militares”

Por su parte, Mónica Alvarez, vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, expresó que han marchado para manifestar al gobierno la molestia que existe por el abuso de todos estos años desde el retorno a la democracia. “No vamos a abandonar la calle hasta que no se vayan los militares, hasta que no se derogue el Estado de Excepción para que podamos hablar en serio de los temas de fondo… Tenemos cacerolas y nuestros pies para marchar y por el otro lado vemos a los militares con armas de guerra y esa es la imagen que queda en nuestros niños y nuestros adultos mayores, están reviviendo el golpe militar, por lo que es muy violento lo que pasa en el país y el llamado es a que la gente no deje de marchar porque es la única forma de posicionar las demandas de la gente”, señaló.