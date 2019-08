Multitudinarias muestras de afecto en velorio de Jaime Gutiérrez Varillas

“Lo que estamos viendo, en este momento, es la mejor expresión del afecto que este hombre logró concitar hacia su persona y su familia, porque no es común que en nuestro medio conocer un filántropo, y él lo era de verdad. Un hombre de un corazón muy grande, que jamás dudó en meterse la mano al bolsillo para ayudar a los demás; un lindo ejemplo de vida en todo sentido. Trabajador, sobrio, un hombre que Magallanes debería recordar siempre”. Con estas sentidas palabras, el historiador Mateo Martinic reflejó el pensamiento de muchos de los que ayer, llegaron a despedir al ganadero Jaime Gutiérrez Varillas, fallecido el viernes, a los 74 años.

Su domicilio en Avenida España, desde temprano recibió la visita de vecinos, amigos, autoridades y gente a la que alguna vez ayudó. Una de ellas fue Verenice Runín, la joven que emocionó a Gutiérrez Varillas en el año 2012, y que en esa ocasión no dudó en aportar a la entonces estudiante de enseñanza media, para que pudiera costear una prótesis, tras perder su pierna por un osteosarcoma. “El fue la primera mano que se puso para ser lo que soy. Fue un acercamiento muy especial, porque como familia tocamos muchas puertas que se nos cerraron y él de la nada aparece un día y nos dice ‘yo te ayudo, voy a dar el primer paso con ustedes’. Fue muy importante en todo Magallanes, conocido por las obras que hizo y la gente lo va a extrañar”, aseguró Verenice Runín, embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación 2018.

“El fue nuestro

padrino”

La viuda de Jaime Gutiérrez Varillas, Ruth y sus hijos Macarena y José Manuel, recibieron el cariño de los visitantes, en un desfile interminable de personas, especialmente durante la tarde, que llenaron de ofrendas florales el hogar de quien recientemente fuera nombrado como Ciudadano Ilustre de la región, reconocimiento que no alcanzó a recibir. El Club de Cueca y Danza Folclórica Agua Nieve realizó una guardia de honor, en agradecimiento por la ayuda que les brindó. “El fue nuestro padrino, colaboró mucho como institución cuando empezamos, entonces era justo que estuviéramos presentes en su despedida de esta tierra. Nos apadrinó durante cuatro años, nos colaboró económicamente y nosotros les retribuíamos bailando a la Virgen de la Covadonga, que era su patrona”, expresaron conmovidos los integrantes de la agrupación.

Sociedad Española

También estuvieron presentes en el velorio representantes de la colonia hispana, como el presidente de la Sociedad Española, Juan José Salas, quien resaltó las virtudes del magallánico de origen asturiano. “Para nuestra institución, indudablemente se trata de la pérdida de un personaje, que continuamente estaba participando en nuestras actividades. Una persona que va a dejar un vacío bastante grande, también a nivel de ciudad en sus diferentes facetas. En una época estaba en una parte más confrontacional y activa de la actividad de Punta Arenas, y tenía sus opiniones que causaban bastantes polémicas, pero que a la larga, constituían aporte”, recordó Salas sobre esa cualidad de Jaime Gutiérrez Varillas, que producto de su sangre española, defendía con pasión sus ideas y discutía con vehemencia en más de alguna aparición.

Patricio Mladinic

Uno que muchas veces lo entrevistó y conoció ese estilo que lo hizo único al ganadero, fue el locutor Patricio Mladinic, quien comentó que “era un entrevistado muy entretenido, porque tú no sabías con qué iba a salir. El quería tocar algunos temas que le interesaban, pero no le sacaba el bulto a los que uno le planteaba, entonces había que transar con él. Me acuerdo algunas polémicas a las que se vio enfrentado con personal del agro, por ejemplo, pero siempre muy respetuoso y haciendo ver que quizás estaba equivocado, pero sin embargo, decía lo que creía que era justo. Afortunadamente se le alcanzó a designar como Ciudadano Ilustre, que fue un reconocimiento a todo lo que hizo por Magallanes. El tenía muy presente a su región, fue un luchador constante por lo que él creía correcto, muy colaborador; ayudó a mucha gente anónima y me consta que algunas veces en la radio, después que salía de una entrevista, lo estaban esperando seis, siete personas, para pedirle su aporte, y nunca se negó”, destacó Mladinic.