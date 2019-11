Mundo científico regional establece principales desafíos a seremi macrozonal de Ciencias

Hace dos semanas, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, aseguró que el nombramiento del o la seremi para la macrozona de Aysén y Magallanes estaba solamente sujeto a detalles. Para hoy se anunció una nueva visita del secretario de Estado, que vendría con el nombre de esta autoridad regional escrito en un sobre celosamente cerrado. Las especulaciones han indicado que será una mujer la que esté a cargo de esta nueva misión, puesto que este ministerio comenzó a funcionar este año, por lo que el mundo de la ciencia y la investigación de Magallanes, ya adelanta cuáles serán los principales desafíos y tareas que deberá afrontar.

En la Universidad de Magallanes, el vicerrector de Investigación y Postgrado, Andrés Mansilla, destacó la visión para crear esta macrorregión. “Lo más importante, primero, es que nosotros agradecemos la visión del ministro, creemos que eso se hizo con criterios científicos, y esos mismos criterios tiene que tener el gobierno en colocar a un seremi que esté a la altura. O sea, hay desafíos, que cómo se conecta esto con los grandes centros que se están conformando, pero también cómo se integra con la fibra óptica y con otros proyectos relacionados con la geociencia, con la teledetección, con la carrera espacial, y cómo trabajamos también en conjunto en una institucionalidad austral que incorpora, por ejemplo, también al Inach, que es una institución súper fuerte en la región y que creo que estamos en un momento que tenemos que seguir avanzando. Más que nunca el Centro Antártico Internacional es algo que no podemos perder de vista, porque no sirve de nada que seamos una macrozona y que el país nos comience a ver, si nosotros internamente no lo asumimos”.

Políticas públicas

En cuanto a las políticas públicas y actividades económicas recomendables para este laboratorio natural en que se ha convertido esta región, Mansilla establece que “tenemos que ser responsables de cuáles actividades desarrollamos, cuáles no, pero también tenemos que seguir fortaleciendo a las instituciones, la formación de capacidades. Más programas de postgrado, más becas de postgrado, más centros de investigación en áreas pertinentes, donde nosotros debemos trabajar con la pesca artesanal en un desarrollo sustentable, en repoblar, en no seguir ni siquiera pensar en extraer de bancos naturales lo que se nos ocurra, todo esto tiene que ser bastante definido, porque es lo último que queda. Además, considerando lo que sucede en el Amazonas, entonces nosotros sí que estamos en uno de los últimos lugares que quedan en el mundo”.

Descentralizar la ciencia

En tanto, el académico e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, Humberto Vidal, espera que con el establecimiento de esta macrozona se esté en vías de una política descentralizada, al menos en el ámbito de la ciencia y se termine el conflicto entre las universidades centrales y las regionales. En ese sentido, indica que hay que mirar con cautela la instalación de esta institucionalidad, pues “hacer ciencia desde las regiones siempre ha sido difícil y los escasos investigadores de regiones siempre se han sentido discriminados por la excesiva centralización de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en la Región Metropolitana que habitualmente se adjudica la mayor parte del ya escuálido presupuesto nacional para estos fines, situación que no se ve fácil ni tan inmediata de ser cambiada”.

No obstante, reconoce que “es bueno que las regiones tengan administración científica propia, pero si la Ley de Presupuestos, recientemente aprobada, no compromete un mayor gasto fiscal en ciencia y tecnología y el presupuesto continúa siendo el mismo de antes de la creación de este ministerio, quizás lo único que podemos esperar es que el escaso presupuesto histórico, se distribuya de manera más justa, puesto que ahora las regiones, suponemos, tendrán voz para reclamar y argumentar sus necesidades de financiamiento de investigación”.

Discusión, innovación y progreso

A su vez, la académica de la Umag Yolanda Espinosa, indica que el gran reto que esta decisión supone para Magallanes es que “debemos aprovechar esta oportunidad para que ‘la secretaría’ represente mucho más que una sucursal del ministerio de investigación e innovación en regiones. Debemos trabajar para crear un espacio de discusión, innovación y progreso a nivel científico regional. Un reto que depende en gran medida de nuestro trabajo, tanto como ciudadanos, como científicos, gestores de ciencia o gobernantes de la región”.

En el Instituto Antártico Chileno, su director, Marcelo Leppe destacó que uno de los aspectos fundamentales de esta nueva institucionalidad es “hacer un diagnóstico de la situación de la ciencia y tecnología regional, cuánto responde el sistema de innovación a las necesidades productivas, pero también cómo responde a la gran necesidad que existe en desarrollo de masa crítica de científicos regionales, que apunten a convertir a Magallanes en algo muy parecido a lo que ocurrió en el norte de Chile, con los telescopios, porque la región tiene al territorio chileno-antártico como uno de sus focos y también lo subantártico. Pero Antártica sigue siendo un continente de oportunidades para el desarrollo científico, y que trae aparejado una actividad económica que pueda hacerla mucho más sustentable, es decir, inversión en ciencia y logística antártica y el desarrollo de una actividad que permita que los demás países encuentren un partner natural en Chile”.

Contar con masa crítica

Aunque la instalación de este ministerio se halla en un contexto social complicado, por la contingencia nacional, Leppe estima que “en la sociedad del conocimiento, la discusión con información es fundamental para la toma de decisiones y mientras antes ocurra la implementación de la seremía en esta macrozona, hay hartos desafíos y junto con el diagnóstico, tendrá que crearse una política adaptada a la realidad y necesidades de la macrozona, y dialogar con la capacidad que debe tener la región para competir con los grandes fondos a nivel nacional e internacional”. Sin embargo -concluye el director del Inach- “si no tenemos cuadros científicos o masa crítica que permita una robustez de la matriz científica, tecnológica, y de innovación, simplemente será un papel con letra muerta”.

Ordenar y priorizar

Finalmente, la directora del Cequa, Paola Acuña, una de las que sonaba con fuerza para ocupar el puesto de seremi de Ciencia, expresó que la primera misión será la organización del territorio, las instituciones, “tener un listado de prioridades, una planificación en ciencias, innovación, en el vínculo de la ciencia con la educación, y con los ejes productivos de la macrozona. Si una persona ordena este ecosistema científico macrozonal, debería todo fluir y funcionar de la mejor manera. Hoy, lo que hace falta es orden”.

Otra solicitud que entrega Acuña es que “la investigación científica en Chile debe responder al desarrollo de los territorios. De esa manera podemos aportar al crecimiento de Chile. No estoy de acuerdo con los científicos de elite. Un ministerio, un ministro, una subsecretaria, un seremi, que sigan favoreciendo a los núcleos de poder en ciencia, no nos ayudan a crecer. Las regiones tienen identidad y patrimonio propio, pero particularmente, una cabeza macrozonal debe velar porque a los investigadores se les baje un poquito el ego y trabajen para el desarrollo del territorio, no es al revés, no es el territorio al servicio del territorio, son los investigadores al servicio del desarrollo de sus territorios, y eso significa que estos científicos, además de escribir artículos y publicaciones, tienen que saber vincularse con la comunidad en general, con el tejido social; la palabra sociedad, educación, niños, sustentabilidad, son desafíos gigantes que van a tener los diferentes seremis macrozonales”.