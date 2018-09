Municipales a honorarios crecen en un 171% en contraste con los trabajadores de planta que apenas aumentan un 4%

El presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Punta Arenas (Asemuchpa), Jorge González Gallardo, indicó que esto no era algo raro siendo que las plantas municipales no se han modificado desde 1994.

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la tercera versión del Informe de Capital Humano, realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el cual reflejó que cada vez los municipios de Chile tienen más funcionarios sin contrato formal. El análisis arrojó que de un total de 104.671 trabajadores municipales en el país 27.179 son de planta (26%), 15.994 a contrata (15%) -empleados contratados por un plazo definido- y 61.498 a honorarios (59%), cifra que supera la totalidad de los trabajadores de municipalidades que había hace una década.

Mientras el personal de planta se ha elevado sólo un 4% en la última década, el número de trabajadores que reciben su sueldo mediante una boleta de honorarios creció considerablemente durante el mismo período, pasando de 22.671 en 2008 a 61.498 en 2017, lo que se traduce en un incremento de un 171%. Por su parte, los trabajadores a contrata aumentaron en un 74 por ciento.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Funcionario Municipales de Punta Arenas, Jorge González Gallardo, no es de extrañar ya que la última vez que los municipios en Chile habían modificado sus plantas había sido en 1994. “A las municipalidades todos los años se les incorpora nuevos trabajadores con nuevas funciones y para programas específicos y eso va de la mano con la especialización, porque estas funciones no las realizan los empleados de planta, sino a honorarios. La situación actual puede ser corregida en la medida que los municipios hoy elaboren sus reglamentos para ampliar las plantas, para crear cargos para que de esa forma funcionarios a contrata pasen a planta, y que las personas que llevan una década trabajando a honorarios puedan pasar a tener el beneficio de la previsión”. La Ley 20.922 establece que las municipalidades deberán traspasar a planta a los funcionarios a contrata que cumplan con una antigüedad de 5 años.

Asimismo, se faculta al alcalde o alcaldesa para que con acuerdo de los 2/3 del Concejo Municipal se creen o modifiquen sus plantas cada ocho años. La norma permite que cada municipalidad fije sus plantas de acuerdo a sus necesidades específicas, además de promover la profesionalización del personal, ya que desde ahora el 75% de los nuevos cargos que se creen deberán ser técnicos o profesionales. Además modifica el límite de gasto de profesionales a contrata pasando del 20% al 40% del gasto en planta; el gasto de personal de la nueva planta sube de un 35% a un 42% de los ingresos propios del municipio.

González agregó que las plantas se han mantenido fijas y este año recién los 345 municipios del país elaborarán su reglamento de planta para poder fijarla o modificarla. El jueves sostuvieron una reunión con el alcalde Claudio Radonich y éste manifestó que no va a subir su grado. “Como consecuencia de ello no va a sufrir efecto el aumento de cinco directivos municipales y con esos recursos se pretende incorporar dentro de la planta nuevos cargos profesionales que no son recurrentes. Ya por lo menos tenemos una estructura la que se va a terminar de bosquejar la próxima semana de manera de poder realizar la presentación al Concejo Municipal en diez días más”, precisó.

El dirigente señaló que el municipio de Punta Arenas tenía 273 funcionarios de planta, 72 a contrata y más de 100 entre honorarios y prestadores de servicios.