Municipio acude a la Suprema por fallo adverso de ministros de la Corte de Punta Arenas

El pasado viernes 21 de diciembre de 2018 se dio a conocer el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde los ministros resolvieron acoger una solicitud de un hombre identificado por las iniciales J.V.V. quien desde los 5 años sufre de discapacidad auditiva, y que recurrió a la justicia debido a que la Municipalidad de Punta Arenas le negó la posibilidad de rendir, por tercera vez, el examen de conducir acompañado por un intérprete de señas.

El recurrente inició a fines de 2016 sus trámites para obtener su licencia de conducir clase B, rindiendo el examen psicosensométrico sin inconveniente alguno, pero al momento de dar la prueba teórica reprobó en dos oportunidades. Al querer rendirla por tercera vez, éste solicitó a la Dirección de Tránsito Municipal que se le autorizara hacerlo junto a un intérprete de señas, recibiendo a fines de septiembre de 2017 un oficio firmado por el alcalde Claudio Radonich en el cual se le negaba esta petición porque supuestamente el guía “le podría soplar las respuestas”.

Los ministros Marta Jimena Pinto, Marcos Kusanovic y el fiscal judicial Fabio Jordán, que integraron la sala del máximo tribunal de Magallanes, ordenaron adoptar las medidas pertinentes para que el denunciante pueda dar su examen teórico de conducción con la intermediación de un intérprete de señas calificado, sea éste proporcionado por la entidad comunal, por alguna institución que disponga de esta categoría de profesionales o por el mismo demandante, condenando asimismo al municipio a pagar una multa de 10 unidades tributarias mensuales (cerca de 500 mil pesos), según se señala en el artículo 58 de la Ley 20.422.

Cabe señalar que el director de Tránsito, Sergio Oyarzo, manifestó a fines de diciembre que el recurrente durante todo el proceso del examen psicotécnico fue asistido por un intérprete. Al pasar a la prueba teórica se le explicó que se le permitiría ser apoyado por el guía de señas solamente en el momento previo a la rendición del test para efectos de la explicación pertinente y al término del mismo, dado que el sistema computacional que se utiliza para aquello indica claramente todos los pasos y procesos que un postulante debe cumplir para realizar el examen teórico en el computador, el cual podía leerse y no se justificaba la presencia de un intérprete, ya que todas las instrucciones las entrega el software por intermedio de la pantalla.

Recurso de queja

Sin embargo, la resolución de los magistrados no fue del parecer de la entidad comunal y como última jugada el equipo jurídico de la municipalidad interpuso, el pasado 8 de enero, un recurso de queja en contra de los ministros antes mencionados “por haber incurrido en faltas o abusos graves” en la dictación del fallo del 21 de diciembre, tras revocar la sentencia del magistrado Jaime Araneda, del Primer Juzgado de Policía Local de la ciudad, quien rechazó la denuncia por actos de discriminación a la persona con discapacidad auditiva.

Según se extrae de la acción judicial, las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de la resolución de los magistrados de la Corte de Apelaciones que se impugna, apunta específicamente a que “los ministros recurridos realizan una apreciación inapropiada o indebida de la respuesta dada por el alcalde (Radonich) a Senadis”, expresando que (la municipalidad) “‘presume la mala fe de los intérpretes y de los discapacitados’, frase que no es posible encontrar o visualizar, por lo que más bien se trata de una apreciación arbitraria que realizan los ministros de la respuesta informada por la autoridad municipal”.

En segunda instancia, se menciona que “los ministros realizan una errada interpretación de la Ley Nº20.422 (que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad), condenando al municipio a adoptar las medidas pertinentes para que el actor pueda rendir su examen teórico de conducción con la intermediación de un intérprete de señas calificado”.

El tercer argumento que se esgrimió tiene que ver con “la ausencia de prueba para haber dado por establecido la supuesta negativa y resistencia por parte del municipio al permitir a J.V.V. rendir el examen teórico con el apoyo de un intérprete de señas”.

En este aspecto, la acción judicial fue interpuesta por el abogado Cristián Navarro Kamann, quien puntualizó que “la razón es que el procedimiento ante los tribunales de Policía Local no dan la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema, sino a través del recurso de queja. Entendiendo de que la municipalidad no cometió ninguna discriminación contra la persona, nosotros nos vimos obligados a interponer este recurso. Está toda la disponibilidad de poder ayudar a esta persona y que pueda dar su examen de conducir nuevamente. Lo que queremos dejar establecido es que la municipalidad no discriminó de ninguna forma a esta persona”.