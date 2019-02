Municipio acusa que tronco de árbol centenario terminó en asado del Partido Comunista

Como “un perjuicio para los artesanos” calificó el alcalde Claudio Radonich el tronco de un añoso árbol que terminó en el asado al palo del Partido Comunista.

El municipio facilitó a la colectividad política un sector del Parque María Behety para que realice el tradicional evento Fiesta de los Abrazos, que en esta ocasión contó con la participación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En la jornada sabatina se prepararon 25 corderos al palo. Al parecer, la falta de leña llevó a los encargados del proceso a “echarle mano” a un tronco guardado en el vivero.

Esto molestó a Radonich, denunciando públicamente que hubo personas que ingresaron al área donde se guardaban troncos del árbol retirado desde la plaza Benjamín Muñoz Gamero, que lo trozaron.

“Lo que más nos dolió es que ese tronco estaba destinado a artesanos”.

El tema lo conversó con el presidente del PC, “de forma muy respetuosa, como corresponde, porque siempre hemos otorgado las facilidades para que realicen sus actividades sin ningún tipo de miramientos”.

Una cosa es pedir permiso para ocupar una parte del recinto y otra muy distinta es acceder a un sector que no estaba dentro del recinto autorizado, “y menos para optar por leña”, indicó.

El jefe comunal entiende que no hubo mala intención, pero insistió en que el PC solicitó solamente el espacio para preparar el asado, en ningún caso para apropiarse de leña, y menos de troncos que estaban en proceso de secado para entregarlo a los artesanos.

“Expresamos nuestra molestia a través de una carta”, acotó.

Entiende que los organizadores seguramente no tenían contemplada esta situación, “pero pido la misma responsabilidad que muchas veces nos exigen a las autoridades públicas, y que opere el sentido común”.

Lo que pasó acá fue que “una linda fiesta para ellos terminó provocando un perjuicio para artesanos que estaban esperando contar con esos troncos, que terminaron transformados en leña para el fuego. No queremos que esto se vuelva a repetir”, señaló el alcalde.

PC

El dirigente del Partido Comunista, Dalivor Eterovic, sostiene que alguien le mintió al alcalde, “porque nosotros llevamos nuestra propia leña. Lo que sí reconocemos es que no sabíamos que había un tronco grande en el quincho que no se podía intervenir”. Reconoce que le sacaron un trozo a un tronco, “pero eso no tiene nada que ver con que nos hayamos metido a un área restringida”.

Incluso, cuando vieron que les faltaba leña apareció una persona del propio vivero que abrió el portón y les entregó unos tacos de leña. “Entonces no vemos donde está el problema”, manifestó Eterovic.