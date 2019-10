Municipio de Natales investigará anomalías denunciadas en la construcción de cuartel de Bomberos

A través de redes sociales los voluntarios han mostrado su disconformidad por lo que consideran deficiencias en la ejecución del proyecto. La firma Natales Nativo llamó a trabajar en conjunto y “terminar con las denuncias y reclamos ventilados a través de los medios de comunicación”.

El municipio de Natales anunció la realización de una investigación sobre las denuncias efectuadas por la 2ª Compañía de Bomberos por anomalías que se habrían detectados en la construcción de su cuartel.

La institución bomberil elaboró un informe técnico donde se indican una serie de falencias en la obra y cambios de materiales. En la última visita de la comisión de Infraestructura del Core indicaron, además de lo anterior, que entre las partidas canceladas se encontraba una sirena que no se encontraba instalada. Ante lo cual el municipio instruyó a la Unidad de Inspección Técnica a que verifique la situación, confirmando que dicha sirena sí se encontraba en dependencias de éste cuartel.

Sin embargo los voluntarios a través de redes sociales mostraron una sirena que estaría construida de forma artesanal y que tendría un costo bajísimo en comparación a lo que establecía el proyecto.

Ante lo cual y debido a estas diferencias, el alcalde Fernando Paredes instruyó la realización de un informe técnico que dé cuenta de estas observaciones y determinar las responsabilidades que surjan en la investigación.

Paredes expresó que “he solicitado se inicie una investigación por esta situación, para establecer eventuales responsabilidades. Aquí se justificó por parte de la empresa que se cumplían con los requerimientos, y si esto, finalmente no condice con lo que reclama la institución, se debe responder por lo sucedido”.

La obra fue ejecutada por la empresa Natales Nativo por un monto superior a los mil millones de pesos, siendo inaugurada a principios del año 2018.

Por su parte el concejal de Natales, Guillermo Ruiz Santana, dijo que el Concejo Municipal había tomado conocimiento desde ya hace bastante tiempo sobre las deficiencias que presentaba el proyecto. En los últimos días al conocer sobre las características de la sirena que se habría entregado como parte del proyecto manifestó que “ha sido la gota que rebasó el vaso. Es un hecho de absoluta gravedad, me atrevería a calificarlo casi como una burla al Cuerpo de Bomberos. Se pagó una sirena por más de 5 millones de pesos y resultó ser una vulgar caja artesanal, cuya implementación no costaba más allá de 200 mil pesos”.

Expresó que se supone que el municipio cuenta con los entes técnicos que deben velar que una obra se ejecute bien. Por ello, solicitó al alcalde Paredes se realice un sumario interno contra quien resulte responsable por la falta de rigurosidad en la fiscalización.

Empresa responde

Frente a estos reclamos, la empresa Natales Nativo emitió una declaración pública donde señalaron que siempre han querido ser lo más responsable y transparente con la ejecución del proyecto de construcción del cuartel de la 2ª Compañía de Bomberos.

Por ello dijeron que “cada vez que los bomberos requirieron conversar con nosotros, fueron escuchadas sus observaciones y reclamos por distintas situaciones. Natales Nativo, con esta buena disposición que ha demostrado en el tiempo, en el sentido de subsanar los inconvenientes presentados, no ha tenido de parte de los bomberos una actitud positiva, ellos, más bien se han enfocado en hacer público su malestar de forma permanente y a través de la presión de los medios de comunicación”.

Como empresa -dicen- han estado dispuestos a escucharlos y han accedido a sus requerimientos en obras no contemplaba el proyecto original.

“Instamos a aquellas personas que critican la obra por lo que falta a que valoricen lo adicional que hemos realizado y que no es menor”, expresaron.

Aunque la garantía ya no se encuentra vigente han subsanado observaciones realizadas por Bomberos, porque su interés no es perjudicar a una institución tan relevante de Puerto Natales.

Sobre el reclamo por la sirena fija expresaron que “fruto de las diferencias internas manifiestas al interior del cuartel de Bomberos es que tomamos la decisión de no colocar la sirena original. Recalcamos que un sector representativo de ellos no deseaba su instalación. No obstante esto, la sirena en cuestión está disponible para su instalación y plena operatividad cuando ellos lo determinen”.

Finalmente, realizaron un llamado a trabajar en conjunto y “terminar con las denuncias y reclamos ventilados a través de los medios de comunicación, que lo único que logran hacer es confundir, generar alarma y odiosidades sin sentido entre los vecinos de nuestra hermosa ciudad”. Por ello llamaron a los directivos de la 2ª Compañía de Bomberos a generar un diálogo constructivo y definir una “sola voz” que los represente y terminar de este modo con las declaraciones cruzadas.