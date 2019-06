Municipio de Punta Arenas ha presentado proyectos por $83 mil millones para financiamiento regional

Junto con la exposición del cometido de la concejal Alicia Stipicic en la ciudad de Arica, las solicitudes de modificación presupuestaria, un avenimiento y una solicitud de ampliación de destino subvención del Club de Adultos Mayores Arcoíris de la Patagonia, hubo varios puntos abordados en la sesión del Concejo Municipal de Punta Arenas, realizada en el salón de actos de la Primera Compañía de Bomberos por sus 130 años de existencia.

Entre los temas que surgieron, la concejala Daniela Panicucci expresó su preocupación por el aumento de perros en las calles y la formación de verdaderas jaurías, hecho que presenció en población El Pingüino, donde se ha reportado más de un ataque a peatones.

El alcalde Claudio Radonich destacó que la ordenanza que estaban preparando quedó fuera del marco de la ley, al promulgarse la Ley Cholito. Recordó que el año pasado la empresa a cargo dejó abandonado el contrato de retiro selectivo de canes, pero que actualmente se encuentran realizando 130 esterilizaciones mensuales. Expresó que se debe licitar de nuevo.

Ante ello, la concejala Verónica Aguilar planteó que era “impresentable”, que si hay dos licitaciones caídas es porque están mal hechas o porque son muy bajos los recursos. Si la municipalidad no cuenta con los fondos deben solicitarse a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Requirió al jefe comunal que la unidad encargada dé explicaciones al Concejo. “Estamos a menos de un mes del Carnaval y no hay empresa. Ese era el compromiso del doctor Stambuk y aún no tenemos oferentes”, manifestó.

El segundo tema abordado fue la Feria del Libro. En tal sentido las concejalas Panicucci y Aguilar cuestionaron si el Centro Cultural es el espacio más apto para su realización, si fue un acierto cambiar la fecha y la carencia de puestos de libros. Si bien se mostraron de acuerdo con potenciar dicho recinto, no creen que se logre con este tipo de actividades. Sobre la marcha, el alcalde respondió que la cantidad de asistentes indicaba que había sido un éxito, pero Aguilar le replicó: le sugiero alcalde que lea el libro de sugerencias y reclamos. Agregó la concejala que el Centro Cultural desde su origen y diseño no está destinado para actividades de niños menores de 12 años.

Finalmente Panicucci consultó por el costo de la feria, contestando el alcalde que alcanzó a los 14 millones de pesos entre honorarios de expositores y puesta en escena. La concejala solicitó conocer el detalle de los costos.

Por su parte, el concejal Germán Flores señaló que solicitó en la secretaría regional ministerial de Transportes se realice una fiscalización al estado mecánico de los buses de la locomoción mayor. En esta época del año reviste preocupación el estado de los frenos y la dirección de estos vehículos.

Cartera de proyectos

Una aclaración que realizó el alcalde Radonich tuvo relación con la entrega de la cartera de proyectos a la intendencia regional, ya que habría trascendido que no se efectuó la entrega por parte del municipio.

Ante ello, el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Alvaro Guzmán destacó que hay proyectos con la resolución favorable por 30 mil millones de pesos, que se encuentran en licitación; 44 procesos que representan obras por 19 millones y que hay en formulación 50 proyectos por 32 mil millones, y que todo representa una inversión del orden de 83 mil millones de pesos. “La razón de no haber enviado el oficio fue justamente esta gran cantidad de trabajo, personalmente, se me pasó”, expresó Guzmán.

La concejala Verónica Aguilar solicitó que se dé a conocer la cartera de proyectos de la comuna a los concejales.