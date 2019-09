Municipio estudia entablar denuncia por presunto caso de maltrato animal denunciado en Villa Friburgo

Un caso de presunto maltrato animal o cuando menos de ‘omisión’ o ‘negligencia’ por parte del dueño de una perra gravemente enferma es el que vecinos de Villa Friburgo denunciaron a comienzos de la semana pasada mediante un correo dirigido a la municipalidad de Punta Arenas, ello luego que no soportaran la tristeza al escuchar los aullidos y gemidos de la mascota, sin que alguien hiciera algo al respecto.

Según precisó el médico veterinario y director subrogante del programa ‘Yo Aperro’, Jorge Stambuk, el día lunes 16 de septiembre se recibió en dicha repartición un escrito electrónico en el que daba a conocer la desmejorada condición de ‘Choca’ -nombre del animal, según señala el chip que posee-, razón por la cual el profesional acudió hasta el inmueble.

No obstante la gestión, no pudo concretarse el ingreso por cuanto no había moradores en dicha oportunidad. “Luego, el día martes nos llamaron los mismos vecinos, que con ayuda de Carabineros habían sacado a la perrita y la llevaron hasta otro domicilio. Al revisarla, vimos que presenta un tumor mamario en estado de evolución avanzado. Está muy débil y baja de peso, lo que quizás podría ser a causa de la enfermedad. Por lo mismo, no podíamos dejarla ahí, conseguimos una jaula con un particular y la llevamos al canil, donde se intentó su estabilización. Hasta el momento sigue mal y habrá que ver su destino”.

En cuanto a si se está ante un maltrato animal, el veterinario señaló que “dado que no hay contacto hasta ahora con el propietario del animal, se desconoce si hay algún tratamiento médico en curso, lo que debiera validarse con algún certificado extendido por un colega. Si ello no es posible de ser demostrado, estaríamos a lo menos ante un caso de omisión o negligencia, tema que justamente será analizado por el departamento jurídico de la municipalidad, porque ello bien podría terminar en una causa judicial. Por ahora sería bueno tener cuidado a la hora de hablar de maltrato, porque ello no consta”.