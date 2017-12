Municipio infraccionó a comerciantes que dejaron su basura en el centro el día de Navidad

Asimismo se determinó que la empresa Areas Verdes trabajará de forma normal para el Año Nuevo.

En la edición del pasado lunes, La Prensa Austral denunció la gran cantidad de basura acumulada a lo largo de calle Bories el día de Navidad. La desaseada principal vía de la ciudad generó profunda molestia en los más de 4 mil turistas que llegaron en un crucero a disfrutar por un día de Punta Arenas, donde lamentablemente se fueron con la peor imagen de la capital regional.

Las imágenes causaron malestar en la Municipalidad de Punta Arenas, debido a que ellos habían generado un permiso especial para que la empresa Areas Verdes le diera descanso a sus trabajadores para el 25 de diciembre. Sin embargo, la empresa tenía la obligación de activar cuadrillas en el área céntrica. “Cuando se pidió la autorización para volver a la costumbre de que no salgan todos los camiones el 25, dijimos que sí pensando en que íbamos a tener una cuadrilla limpiando a primera hora de la mañana. El tema es que se limpió, pero más tarde”, afirmó Radonich. Igualmente, añadió que esto pasó por un tema de descoordinación, ya que Aseo y Ornato no le informó la hora determinada de cuándo tenía que pasar por el centro de Punta Arenas. “Quedamos en que no se le dijo la hora de pasada de la cuadrilla y la empresa entendió que tenía libertad para hacerlo; pero esa imagen no volverá a pasar el día 1 de enero, puesto que vamos a tener recolección normal de basura”, enfatizó el jefe comunal.

Infraccionados

Las fotografías publicadas por este diario, dejaron al descubierto las malas prácticas de algunos comerciantes establecidos y ambulantes que se

desempeñan en el centro de la ciudad, debido a que no recogieron la basura al terminar su jornada el 24 de diciembre.

Ante eso, la Municipalidad de Punta Arenas logró identificar a las tres personas responsables de generar la suciedad en la calle, por lo que se le aplicarán las multas correspondientes. “Los tres lugares donde estaban las cajas, son de quienes no han respetado la ordenanza de la basura, me refiero a los comerciantes que lo hicieron: dos comerciantes ambulantes y uno establecido. Se le cursó la infracción hoy (ayer) y esta dependerá de lo que diga el Tribunal. Pero lo que quiero decir es que el centro no es que haya estado sucio, pero lamentablemente hubo una cuadra desastrosa. Que en vez de llevarse las cajas con las frutas que estaban vendiendo, las dejaron ahí”, concluyó Radonich.