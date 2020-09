Municipio pide a Medio Ambiente fiscalizar acopio de chatarras y vehículos en desuso

El alcalde Claudio Radonich solicitó a las autoridades de Medio Ambiente fiscalizar el acopio de chatarras, respondiendo de esta manera a un sinnúmero de denuncias de vecinos de diversos sectores de Punta Arenas.

La petición, que considera también a la seremi de Salud, apunta principalmente a la inquietud por el depósito del sector de Martínez de Aldunate y que están calificados como sitios eriazos, por lo que el Plan Regulador Comunal vigente no permite actividades productivas cuyo destino sea del tipo de almacenamiento molesto, peligroso y contaminante, lo cual debe ser calificado como tal por la autoridad sanitaria.

“Hay problemas en sitios llenos de vehículos en los cuales no podemos meternos, por eso hemos oficiado a los organismos correspondientes para que se fiscalice, ya que ha pasado a ser un problema sanitario”, explicó el alcalde Claudio Radonich.

Agregó que aquí “nos encontramos con sitios llenos de vehículos, pero también con televisores, refrigeradores y otro tipo de cosas que producen problemas en los cuales como municipio no siempre podemos intervenir. Por eso, pedimos formalmente al organismo competente, que es el Servicio de Medio Ambiente, que vaya a fiscalizar, porque hay aceites, baterías, neumáticos y una molestia permanente para los vecinos. Enviamos este oficio y le pedí al administrador municipal que tome nota de los reclamos, porque como ciudad debemos tener un estándar”.

Radonich, explicó que las denuncias de los vecinos dando cuenta de chatarra de vehículos en sector de parcelas se han ido incrementando, “pero si aquello no es negocio o no responde a un tema comercial nosotros como municipio no podemos fiscalizar por acopio, pero cuando hay vínculo directo con el medioambiente está la posibilidad de solicitar al respectivo servicio que se encargue de regularizar este tipo de situaciones qué, evidentemente, está causando gran molestia a la comunidad”.