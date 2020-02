Municipio: piden apurar definición de proyectos antes que termine la actual gestión edilicia

Decir que el diálogo fue áspero sería exagerar. Sin embargo, no decir que hubo diferencias, sería omitir.

El concejal José Aguilante planteó en sesión de Concejo Municipal de Punta Arenas la necesidad de que exista una definición acerca de proyectos pendientes y cuyas respuestas se han -a su juicio- dilatado más de la cuenta, con una amenaza extra: el término de la actual gestión municipal.

El tema fue abordado por el edil en “puntos varios” de esta semana, provocándose a ratos casi un pimponeo entre Aguilante y el alcalde Claudio Radonich.

Cementerio y edificio consistorial

Concejal: “como estamos en el último año de gestión sería importante el tema de las definiciones, como por ejemplo la regularización de los terrenos del estadio Ramón Cañas Montalva, que deberían ser transferidos para el Cementerio (Municipal). Este tema lo hemos abordado desde el punto de vista técnico, hemos invitado a la gente de la Confederación, a los abogados de ellos, a los nuestros, pero no hemos tenido ningún avance. Lo mismo ha pasado con lo que ocurrió en la última comisión de Infraestructura, donde tuvimos una exposición bastante amplia y completa de parte de una empresa que hace una propuesta por la construcción y financiamiento del edificio consistorial. El tercer tema, también pendiente y abordado muchas veces, y donde falta una definición política (no lo preciso). Por eso quiero hacer un llamado considerando que nos queda muy poco de gestión, para que tomemos definiciones…”.

Alcalde: “qué opina la comisión sobre estos dos puntos, eso es. Usted me dice que los concejales pensamos tal cosa. Yo tengo el tema claro y llevo peleando dos años el comodato para regularizar el tema del estadio, de tal manera que el cementerio pueda crecer… ¿Pero qué opina usted?

Concejal: “yo opino que lo que falta es la definición política”.

Alcalde: “le reitero, yo quiero hacer comodato”

Concejal: “y yo le pregunto si lo tomamos o no lo tomamos, lo hacemos o no lo hacemos…

Alcalde: “así de simple, con la propuesta que presentamos ¿usted qué opina?”

Concejal: “si por mí fuera con la propuesta escuchada y las latas reuniones que hemos tenido ya habría una decisión”.

Alcalde: “entonces está de acuerdo”.

Concejal: “no, no estoy de acuerdo”.

Alcalde: “entonces dígalo. Yo no he tenido ninguna información de usted que me diga no estoy de acuerdo y por qué razones, porque si fuera por mí yo ya las tomaría, pero debe votar el Concejo Municipal y la Comisión está para eso. Y segundo, lo del edificio consistorial pedí expresamente que lo vea la comisión…”

Concejal: “y se vio”.

Alcalde: “… porque no es una idea de uno, finalmente hay que ver si el Concejo está de acuerdo de avanzar con la empresa privada, que hagan el edificio y nosotros le paguemos en cómodas cuotas mensuales, que es más o menos el esquema. Son definiciones que también estoy esperando, yo lo tengo claro.

Concejal: “Las definiciones desde el punto de vista técnico. La ley orgánica así lo consagra, que las comisiones no son para tomar acuerdos, estaríamos incumpliendo la ley”.

Alcalde: “Hablamos de acuerdos”

Concejal: “Es que ese paso es el que no se ha dado. Hemos tenido muchas reuniones, en la comisión de Infraestructura, por ejemplo, con expositores planteando el uso de suelo del Club Hípico”.

Alcalde: “¿y usted se manifestó con algo?”.

Concejal: “Todos nos hemos manifestado”.

Alcalde: “nunca lo he escuchado formalmente”.

Concejal: “pero debe ser una decisión que se debe tomar en esta mesa señor alcalde”.

Alcalde: “lógico, pero cuando tenemos las comisiones”.

Concejal: “no, porque se debe hacer en los lugares que corresponde”.

Alcalde: “lo que estoy esperando es que la comisión se pronuncie”.

Concejal: “le propongo dos cosas: los acuerdos que se han tomado están todos en actas”.

Alcalde: “me dijo recién que no tiene ninguno”.

Concejal: “una comisión…”

Alcalde: “recién me dijo que no tomaban acuerdos ¿o no?”.

Concejal: “no se toman acuerdos de la gestión municipal, son propuestas”.

Alcalde: “bueno, le estoy señalando que lo que primero que me dijo que no había ahora hay. Son temas que debemos discutirlos”.

Concejal: “le propongo que le hagamos llegar las actas y usted junto con nosotros en una próxima comisión las veamos y tomemos un acuerdo al respecto”.

Alcalde: “no tengo ningún problema, pero reitero que las comisiones son de mucha utilidad para ir avanzando en los aspectos más técnicos”.

Concejal: “pero no resolutivos. Lo que quiero es expresarle mi intención de ser hasta el final respetuoso de la figura del alcalde. Usted tiene atribuciones que nosotros no tenemos, llegamos hasta un límite y siento que lo hemos sobrepasado, pero el límite de la decisión no está porque no nos corresponde a nosotros, le corresponde a usted”.

Alcalde: “entiendo”.

Concejal: “en todo caso lo planteaba con un sentido constructivo para bien de la gestión municipal”.

Alcalde: “sí, así lo entiendo”.