Municipio se encuentra licitando estudios de topografía y mecánica de suelos para cuatro loteos destinados a viviendas sociales

– El alcalde Radonich indicó que en estos terrenos se construirán casas para cinco grupos, beneficiando a unas 480 familias.

Cada año son miles de personas las que se embarcan en el sueño de tener su casa propia, precisamente en este proceso se encuentran 14 agrupaciones patrocinadas actualmente por el municipio. El alcalde Claudio Radonich señaló que él se había comprometido a que la municipalidad tuviera un rol activo en colaborar con los cientos de familias que hoy esperan cumplir este sueño. “Hemos visto cómo en los últimos días se ha formalizado a personas involucradas en estafas de agrupaciones de vivienda donde más que los números quiero destacar a las familias que juntaron el dinero, que creyeron y confiaron que iban a tener su casa propia. Seguramente y dependiendo de lo que dictamine la justica estas personas irán a la cárcel, pero los afectados no van a recuperar el dinero que invirtieron. Por éste y otros motivos nosotros decidimos retomar el rol del municipio como entidad patrocinante. Hay que recordar que la municipalidad no entrega casas ni subsidios, pero sí como Egis (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social) brinda un soporte, una ayuda, un acompañamiento gratuito que es lo más importante para nuestros vecinos”.

Radonich explicó que comenzaron el trabajo con 25 agrupaciones, pero como tenían que cumplir ciertos requisitos que la ley establece tuvieron que hacer una limpieza de datos. “Lo primero que hicimos fue ver si todas ellas estaban vigentes, después que tuvieran una estructura con presidente nombrado y toda la formalidad que corresponde y llegamos a 14 agrupaciones que hoy están cumpliendo con lo que la ley establece y el Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanización) exige que al menos el 70% de los integrantes de la agrupación tengan un 40% de vulnerabilidad. En muchos grupos habían personas con puntajes más altos en el Registro Social de Hogares, por lo que la misma agrupación tuvo que generar esta selección para cumplir con los requisitos. Una vez concluido este proceso comenzamos con la búsqueda de los sitios y a pesar de que la comuna se extendió, nos encontramos con que los terrenos disponibles eran muy pocos, esto porque algunos de ellos han sido comprados por inmobiliarias, o están muy caros o simplemente porque los privados no quieren vender. Nosotros estamos privilegiando las casas, no los departamentos. En una hectárea que son diez mil metros cuadrados caben con los estándares actuales y espacios públicos 45 casas aproximadamente, por lo tanto una agrupación de 150 familias son más de 3 hectáreas, entonces 30 mil metros en zona urbana no son fáciles de encontrar”, puntualizó.

El edil indicó que después de una situación no exenta de polémica, el gobierno regional aprobó los dineros para la compra de cuatro terrenos para cinco grupos, que podrían beneficiar a unas 480 familias. Estos están ubicados en el sector de Río de los Ciervos, otro en calle Mardones (lote 23), en Prolongación Mardones (loteo 2), General del Canto, sector aledaño a Jardín de la Patagonia y finalmente, Hornillas con Esteban Capkovic (estos dos últimos sectores incluidos en el mismo lote).

“En la actualidad estamos licitando los estudios topográficos y de mecánica de suelos para cuatro loteos. Estos son proceso que fácilmente pueden tomar cuatro o cinco años. Estamos en eso buscando más terrenos, a pesar de que no nos ha ido bien hasta ahora. Nosotros estamos pagando 1 UF aproximadamente por el metro cuadrado, si bien es cierto hay más sitios, éstos son mucho más caros y hay que recordar que es el gobierno regional es quien pone el dinero y la urbanización con la idea de que el subsidio vaya íntegramente a la construcción de las viviendas”, sentenció.