Municipio y Austro Chile coinciden en que feriados irrenunciables debieran tener flexibilidad para destinos turísticos como Punta Arenas

De ninguna manera pasó inadvertido en la Cámara de Turismo Austro Chile, Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la Municipalidad de Punta Arenas, el malestar que manifestaron algunos turistas que, tras desembarcar el 25 de diciembre desde el crucero Emerald Princess -el que arribó con 4.282 personas, entre pasajeros y tripulantes- , se toparon con focos de basura en pleno centro de la ciudad, situación impresentable a ojos de los visitantes.

En consideración a ello, el presidente de Austro Chile, Eduardo Camelio, llamó de inmediato a la comunidad a ser cuidadosa en el manejo de la basura, especialmente cuando se trata de residuos del comercio, sea establecido o ambulante. “Se ha dicho antes, no hay que dejar basura en la vereda sin informarse antes de cuándo pasa el camión, porque pasan los perros, rompen las bolsas y todo eso lo ven finalmente los turistas. Como destino tenemos que tener conciencia de que los visitantes reportan nuestra actividad económica”.

Lo anterior, algo en lo que coincidió plenamente la directora regional de Sernatur, Lorena Araya, quien agregó: “la presencia de basura es un atentado al turismo, toda vez que lesiona la imagen de la región como destino. En muchas oportunidades hemos escuchado el relato de personas que vivieron una decepción en un consolidado destino turístico, debido a su mal olor o lo sucio del lugar”, dijo eso sí destacando el positivo momento en que se encuentra el turismo regional, con nuevos emprendimientos y un sostenido crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros y nacionales. En esto, enfatizó, “el tema de la imagen y la limpieza asume una relevancia fundamental. En Magallanes, lo que le pase a la imagen de la región, nos afecta a todos”.

Plenamente consciente del problema que se generó el lunes, el alcalde Claudio Radonich señaló que ya están identificadas las aristas que desencadenaron la mala impresión en los turistas. “Claramente lo que ellos vieron no es la postal que debe tener la ciudad. De hecho, ese día hubo una cuadrilla trabajando de forma especial para la limpieza de las calles, por lo que ahí no estuvo el inconveniente, sino que el problema de fondo estuvo en el actuar de algunos comerciantes ambulantes de calle Bories. Las personas que tienen permiso para vender frutas y verduras en ese sector no cumplieron con lo que hubiera esperado que hicieran, que era retirar sus cosas, las dejaron ahí. Esto de la limpieza de la ciudad y el trato de la basura no es sólo una responsabilidad nuestra -municipio- sino de todos. Por lo mismo, aun cuando me hago responsable de lo que pasó con la basura, debo tomar medidas respecto al comercio ambulante”.

Pero al margen de la problemática expuesta, Radonich añadió que lo sucedido el 25 de diciembre lleva a replantear lo que hoy significa Punta Arenas como destino de visitantes nacionales y extranjeros. “Conversé con parlamentarios de nuestra región en cuanto a que los feriados irrenunciables tienen que flexibilizarse, más aún en el caso de ciudades turísticas como la nuestra, porque no es posible que el comercio esté cerrado en temporada. En cuanto al 1 de enero de 2018, vamos a tomar las medidas para que esto no pase de nuevo y en el caso del comercio ambulante, hablaremos con ellos, porque estas situaciones afectan en definitiva a toda la ciudad. Tengo claro que para Año Nuevo no vamos a tener estos problemas”.

Desde Austro Chile, la mirada de Camelio se alínea con la municipal y deslizó además una observación crítica a la autoridades. “Es un hecho que lo que sucede los días 25 de diciembre y 1 de enero es algo coyuntural, donde al igual que en otras partes del mundo la gente no trabaja, pero obviamente uno aspira a que esto se vaya solucionando. Sin embargo, es difícil a la vez, porque desde ya la Inspección del Trabajo no nos coopera para nada en este tipo de cosas. Los feriados irrenunciables constituyen un problema laboral para el sector privado que no tiene las facilidades para trabajar activamente. Hay que cambiar la idiosincrasia, tenemos una temporada muy potente en verano, sobre todo en la de cruceros, pero que finalmente pueden aprovechar sólo los que ‘auto atienden’ su negocio. Las organizaciones más grandes en cambio, no pueden hacer trabajar a su gente en feriados que son complejos”, señaló.

