Murió mujer que participó en violento accidente carretero

En la Unidad de Tratamientos Intensivos (Uti) del Hospital Clínico dejó de existir en la mañana de ayer Nelda Rosario Colipichún Colipichún, de 50 años, quien en la tarde del 24 de septiembre participó en un violento accidente de tránsito que tuvo lugar en el kilómetro 12,5 de la Ruta 9 Norte, en el sector del Loteo Varillas.

Al momento de la colisión, la mujer viajaba sentada en el asiento del copiloto en un automóvil marca Nissan Sunny, conducido por Pedro Delgado Andrade, desplazándose de playa a cerro por calle 21 de Septiembre, instancia en la que no habría respetado un disco Pare, para ingresar a la carretera y ser colisionado por una camioneta marca Mahindra. Tras el violento impacto ambos fueron conducidos hasta el Hospital Clínico, politraumatizados y en una condición inestable grave, con trauma craneoencefálico complejo cada uno, perdiendo la vida pocas horas más tarde el chofer del vehículo menor.

Tras 16 días en que se presumía que su estado de salud iba evolucionando de manera positiva, la mujer no logró sobreponerse y falleció en horas de la mañana de ayer.

No obstante, los familiares de Colipichún no pudieron retirar el cuerpo desde el Servicio Médico Legal, debido a que el fiscal de turno no habría firmado la orden respectiva, lo cual debería concretarse durante esta jornada.