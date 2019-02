Museo Regional se prepara para la conmemoración de los 500 años

“Estamos viendo varias iniciativas que tienen que ver con cómo

contribuimos desde los museos a generar reflexión en torno a lo que

significó el paso de Magallanes”, señala su directora, Paola Grendi.

En el marco del gran número de visitas que recibió el Museo Regional de Magallanes en 2018 (105.686), su directora, Paola Grendi, se refirió a cómo se estaban preparando de cara a lo que será la conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación, es decir la primera vuelta al mundo, iniciada por Hernando de Magallanes y finalizada por Juan Sebastián Elcano que demostró la esfericidad de la Tierra y el descubrimiento del paso interoceánico que conecta el Pacífico y el Atlántico.

Grendi indicó que para el 2020 uno supondría que va a haber un mayor flujo de visitantes todavía sobre todo por un tema de promoción y que esto no dejaba de ser importante para ellos porque llevaban el nombre de Museo Regional de Magallanes y estaban ubicados en la calle de Hernando de Magallanes, por lo tanto este era un tema que los ocupaba.

“Estamos viendo varias iniciativas que tienen que ver con cómo contribuimos desde los museos a generar reflexión en torno a lo que significó el paso de Magallanes por estas tierras para algunos significó el descubrimiento, para otros el hallazgo, pero finalmente el impacto mundial de esta circunnavegación en lo que tiene que ver con las dinámicas de poblamiento o como se colonizan los territorios, que pasa con los pueblos originarios, cuál es la mirada del hoy en torno a esos aprendizajes que nos deja el pasado y un poco también que se quiere construir hacia el futuro. Son cosas que queremos plasmar en las exhibiciones básicamente, relatos que se traducen en propuestas gráficas y audiovisuales y que involucran a diversos actores también”, apuntó.

Ampliar la oferta

Grendi agregó que los proyectos de diseño de exhibición temporal e itinerante que estaban pensando para marcar esta fecha iba muy de la mano con una mirada que tenía el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y es generar una oferta que pueda viajar por el territorio nacional. “Recordemos que no todos tienen la posibilidad de venir hasta a Punta Arenas y conocer el estrecho. Evidentemente un acto que puede ser muy interesante conmemorativo para algunos o no y que pone en relieve un paso interoceánico que nosotros tenemos la fortuna de verlo y disfrutarlo día a día, no es lo mismo para un ciudadano de otra parte de Chile o del extranjero. Acá hay un desafío de llevar este conocimiento, esta mirada sobre este entorno privilegiado a otras localidades y estamos preparándonos para ello”, apuntó.

Finalmente dijo que el 2019 era un punto de diseño para ellos y que marcaba el inicio de una mesa de contenido, con el Sistema Nacional de Museos el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, actores, académicos, artistas, en fin una comunidad que iban a convocar en su momento para poder relevar este hito. “A fines de año vamos a tener una visión de presupuestos y lo que va a significar la implementación y puesta en escena de esta exposición”, sentenció.