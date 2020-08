N Patrimonio, la iniciativa que revitaliza la música regional con músicos y voces infantiles

Organizado por la academia Nestudio “Tierra y pan” del grupo Taller Alturas fue interpretado por los alumnos de la academia. Todos grabaron por separado un video que ya se puede ver en Youtube y que forma parte de un ciclo que busca acercar las composiciones clásicas de Magallanes a oídos de las generaciones más nuevas

Los cultores de la música en la región han tenido que buscar alternativas para continuar su trabajo. Sin posibilidad de ensayos masivos, clases y mucho menos presentaciones, los músicos intentan seguir llegando con su arte a la comunidad, especialmente a los jóvenes. Es así como la academia Nestudio se encuentra aprovechando los beneficios de las plataformas online y se encuentra desarrollando un proyecto de revitalización del cancionero regional, mediante la producción musical y con arreglos contemporáneos.

Nestudio nació en 2012, bajo las instalaciones de Nestudio Spa, Academia de Música y su objetivo principal desde entonces, ha sido llevar a cabo un rescate musical de las diferentes obras musicales que han dejado huella en la región.

En esta iniciativa, están trabajando en nueve temas, bajo la producción y dirección musical del destacado bajista de sesión y director/productor en Nestudio, Alvaro González, mientras que la producción ejecutiva corresponde al profesor de Música Alexis Luengo.

En este proyecto intervienen directamente los profesores de la academia Nestudio, como así también, músicos invitados, cantantes regionales, profesores de distintos establecimientos, alumnos de la academia y de otros establecimientos educacionales de la región. La idea, explicó Luengo es “poder actualizar y refrescar la música para llegar a la juventud y que el formato de música sea más moderno, más popular y se acerque a la juventud de ahora”.

Respecto del proceso, detalló que Alvaro González hizo las versiones nuevas, se hicieron maquetas y bajo las medidas de salud se están grabando “y yo busco que gente puede cantar, quién sería ideal, o quién nos gustaría que apareciera en pantalla”. Hasta ahora, como Nestudio, han subido a la plataforma son los temas “Al sur de la tierra”, “Corazón de escarcha”, “Tierra y Pan” y para mañana lanzarán “Revuelo” del compositor regional Rodolfo Maldonado.

En esta academia de música popular se imparten clases individuales de batería, canto, bajo, guitarra popular, jazz, piano, teoría, armonía, talleres de bandas de rock, y de folclore latinoamericano, pero también enseña sobre producción y grabación musical. Con este fin, cuenta con un backline, con una completa implementación para los músicos.

La nueva versión

Uno de los nueve temas en que se encuentran trabajando, ya se puede escuchar y ver en la plataforma Youtube, donde los más pequeños de la academia dieron aire fresco a la composición “Tierra y Pan” del grupo Taller Alturas, grabado especialmente para ser estrenado para el Día del Niño. La banda está conformada por Alvaro González, en bajo eléctrico, dirección y arreglos musicales; Diego Acosta, batería; guitarra eléctrica a cargo de Christopher Toro; José Miguel Neira, en pianos y teclados; José Antonio Sepúlveda, en guitarra electroacústica. En tanto, la asistente de grabación es Catalina Sánchez Gallardo y la grabación, mezcla y masterización, es responsabilidad de Cristián Fernández. Para esta grabación se contó con Oswaldo Peña (congas) y Martín Briceño (trompeta, trombón) y el alumno Simón González, en el bajo.

Precisamente, Simón, de 12 años, estudiante de séptimo básico del Colegio Alemán, lleva un año en la academia y comenta que esta iniciativa es “bakán”, aunque reconoce que no escucha mucha música regional. “De repente quise tocar el bajo y llevo un año”, confiesa y durante este periodo de emergencia sanitaria ha estado con clases online. “Esta grabación se hizo por separado. Un día llamaban a uno y otro día a otro”, indicó. El músico comenzó el año pasado a participar en actividades artística, impulsado por su papá.

Vania Vargas tiene 11 años y cursa sexto básico en la Escuela Patagonia. Es una de las que cantó en este video. “Hace tres años estoy en la academia, antes me llamaba la atención la música y audicioné en la Casa Azul del Arte”. Sobre la canción que grabaron, comenta que “me gusta, no la había escuchado antes. Grabé desde mi casa y después vamos a lose estudios”. Una de las ideas de este proyecto es que, una vez que estén las condiciones para poder realizar eventos, es recorrer la región mostrando en vivo este trabajo. “Sería bakán tocar en vivo”, concluyó Vania Vargas, integrante igual del coro de Casa Azul del Arte.

Estudiante de quinto básico en la Escuela Juan Williams, Javiera Bravo, comentó a su vez que “nunca había grabado, me gustó, porque nunca había grabado en el estudio y tenía muchos nervios, no sabía cómo iba a salir”, admitió la integrante del elenco infantil de la Casa Azul del Arte. Desde primero básico comenzó a destacar en la música, pues en primero básico estuve en el grupo vocal, y ha participado en festivales como el de Santa Cecilia, Baguetti, El Festival en la Patagonia, entre otros. A diferencia de otros compañeros, indicó que sí conocía la música regional.

Ornella Archinti va en quinto básico en el Colegio Charles Darwin, que si bien en la interpretación de “Tierra y Pan” canta, también es instrumentista, pues cuando iba en kinder comenzó a tocar violín para actualmente interpretar el ukelele, guitarra, piano y órgano. Ha cantado en el Festival Domingo Savio y participa en el grupo Reverdeciendo de Carabineros. “Estaba emocionada al principio, no había grabado nunca en un estudio y salí feliz, fue una experiencia muy emocionante. Mis papás me mostraron la canción, porque antes había escuchado el Canto a Magallanes, pero no esa parte”.

María Vicenta Muñoz tiene 8 años y cursa segundo básico en el Colegio Británico. “Yo canto hace tres años, mi papá me llevó a la academia. Se siente bien estar ahí y dan ganas de cantar y de expresar lo que siento. Me gusta la canción porque es una canción dedicada a la gente que llegó a Punta Arenas y tuvo que trabajar. Era primera vez que la escuchaba, pero me gustó mucho. No fue complicado grabarlo, me sentí feliz. Me gusta la música que tiene sentimientos que se pueden expresar”, resumió.

Ya con experiencia en el mundo artístico, Osvaldo Fernández, confesó sí que quedó muy feliz con el resultado, porque “es primera vez que canto solo, siempre participé en grupos y esta fue una experiencia nueva para mí”.

Otro aspecto llamativo del video es que contó con lengua de señas, a cargo de Valeria Alvarez, quien comentó que “Alvaro González me invitó a participar, así que fue súper bueno, porque se incluyó de manera fuerte el tema de la lengua de señas, con un mensaje al principio del video”.

Finalmente, Alexis Luengo, junto con destacar el resultado de esta iniciativa, espera que poder postularlo a futuro, a un proyecto para itinerancia, “para hacer este trabajo en vivo, en las comunas, en los colegios, sería ideal. En un formato más constructivista y algo que los niños puedan palpar y tener un diálogo, porque las redes sociales no llegan a todo el mundo, aunque cada producción que hemos hecho ha tenido unas 14 mil reproducciones, entonces el formato de video es por lo mismo, para tener una llegada más profunda”.

Y claro, porque si bien el video quedó muy bonito y los niños pusieron mucho corazón y empeño durante la grabación, claramente poder presentarlo en vivo sería una hermosa manera de rendir homenaje a la música regional, aunque para eso aún queda tiempo, por lo menos hasta que el coronavirus sea solamente un mal recuerdo.