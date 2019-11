Anelio Aguayo: nació con un trozo de mar entre sus ojos

Anelio Aguayo Lobo, científico del Inach en Punta Arenas

Anelio Aguayo Lobo, nace en Curepto, localidad de la provincia de Talca, en la Región del Maule, el 21 de agosto de 1933, año que funcionaban los famosos “pesos blancos” que servían para jugar a la rayuela.

Sus padres, Juan Aguayo Torres y Elianira Lobo, eran ambos profesores primarios normalistas que se desempeñaban en Iloca, aldea costera de la comuna de Licantén. Tuvieron cinco hijos que disfrutaron de la vida de niños tanto en Iloca como en Curepto. Estudiaron en esta última localidad y, a pesar de que sus progenitores eran maestros, Juan, no quiso hacerles clases porque –según les dijo- “ustedes deben competir en igualdad de condiciones con los demás”.

Pero, la medida le resultó no del todo como él la quería aplicar, porque el tutor de los menores era el abuelo paterno, el que se convirtió en personaje inolvidable, especialmente para Anelio.

“Era muy estricto y fue uno de los primeros ‘preceptores’ que hubo en Chile, egresado de la Escuela de Preceptores de Chillán, con educadores alemanes. Mi abuelo jubiló en Curepto como director de escuela y se radicó allí y nos recibe en su casa y retomando sus labores educativas, nos comienza a hacer clases de castellano con la gramática de Don Andrés Bello. Con él, aprendimos a levantarnos muy temprano; a respetar todas las efemérides del país, a conocer la historia de Chile, la educación cívica y la religión y fuimos hasta monaguillos durante algunos años de la preparatoria de aquel tiempo”.

“Como nuestro abuelo era presidente del Partido Conservador, aprendimos también desde muy jóvenes lo que era la política y aunque no estábamos de acuerdo con sus ideales, él nos permitía discrepar. Mientras él leía el Diario Ilustrado, nosotros ojeábamos la Ultima Hora, diario del Partido Socialista que había en ese tiempo. Nuestro padre tenía tendencia de izquierda”.

“Quizás mi nombre Anelio suene un poco raro y ello es invento de mis padres: mi hermana mayor Juanira, su nombre es resultante de Juan -mi padre- y Elianira -mi madre- con las letras que sobraron inventaron un nombre para mí -an, de Juan y elio de Elianira-”.

“Tengo muy gratos recuerdos de nuestra vida de niños, porque a pesar de que en casa había una estrictez en la educación, se nos permitió disfrutar de todos los juegos que en ese entonces existían para los niños”.

“En Iloca, tuvimos la grata experiencia de conocer a los hijos de los inquilinos de los fundos y de los pescadores y con la educación que nos entregó nuestro progenitor respecto de las clases sociales que existen en nuestro país, estábamos al tanto de la clase social que había sobre y/o debajo de nosotros, y la forma en que debíamos comportarnos en los diferentes niveles sociales”.

“Se nos inculcó siempre la sensibilidad social propia de los profesores normalistas. Cuando llega la hora de enviar a los niños a estudiar las humanidades o enseñanza media, se produce una gran discusión familiar, porque el abuelo pedía que fuéramos al Seminario de Talca y el papá su deseo era que ingresáramos al Liceo de Curicó. Gana el abuelo, pero nuestro progenitor elige el colegio de los Hermanos Maristas, de Curicó”.

“No obstante ello, nuestro ‘nono’ nos llevaba de la mano a la misa dominical y luego comentábamos juntos el Evangelio y a través de este nos enseñó a expresarnos. Siempre en nuestro hogar primó el principio cultural de los maestros”.

“Los profesores de Curepto, eran la mayoría de tendencia social demócrata o radicales y los demás eran socialistas y/o conservadores. El abuelo estaba en la oposición y era amigo del obispo de Talca, monseñor Larraín, gran obispo quien fue el que inicio la Reforma Agraria en el país, regalando un fundo de su familia a sus trabajadores”.

“Para viajar de Curepto a Iloca en vacaciones de invierno lo hacíamos a caballo, con mucha lluvia, viento y barro, en los tiempos en que el río Mataquito no tenía puente y debíamos cruzar en balsa o en bote, con nuestras cabalgaduras”.

“Cuando llegamos a Curicó, cursamos los tres primeros años en los Hermanos Maristas y los religiosos me sugieren que yo me transforme en uno de ellos y, para evitarlo, el papá nos cambian al Liceo de Curicó donde encontramos un ambiente laico totalmente distinto y tanto es así, que influenciado por el abuelo, formamos la Acción Católica en ese establecimiento educacional y cuando hay elecciones del Centro de Alumnos, los curitas me presentan como candidato y ante ello, yo me retiro y no voy más a la Iglesia porque estaban confundiendo religión con política y me alejo del catolicismo. No obstante fui candidato por el otro lado, el de los laicos, y quedé como dirigente estudiantil, por primera vez”.

“Tuve la suerte que mi vocación que tenía de niño, se cumpliera. Como nos criamos en Iloca, allí en ese tiempo no había agua potable ni luz eléctrica. El líquido lo extraíamos de unos “Ojos de agua”, que había en la mitad del cerro, lo cual era complementado con barriles de agua sacada del estero y la acumulación de agua lluvia”.

“Desde el cerro teníamos la vista del hermoso panorama del mar y de repente vemos pasar cosas oscuras. Voy a casa a consultar qué era eso y me dicen que son delfines y también ballenas y comienza mi inquietud por saber qué eran esos animales marinos, que comen, para dónde van y en época de veraneo, me acercó a profesionales médicos, dentistas, abogados que iban a vacacionar para preguntarles de lobos marinos, ballenas y delfines”.

“Así yo me convierto, desde los cuatro y hasta los seis años, en un indagador dándome cuenta que muy pocos profesionales sabían de esta materia. Y decidí dedicarme a estudiar Biología Marina, carrera inexistente en Chile. Por esta razón decidí seguir Medicina Veterinaria en la Universidad de Chile, porque allí se estudia la anatomía comparada con el caballo, el buey, la oveja y el cerdo. Tuve la suerte de también allí ser dirigente estudiantil, e invitar a nuestras reuniones a los senadores de ese tiempo, tanto de derecha como de izquierda y conocí a Clodomiro Almeyda, Carlos Altamirano, Hugo Zepeda, Salvador Allende, y otros tantos. En la Universidad estaba Ricardo Lagos, que era menor que yo y estudiaba Derecho”.

“Estudiaba yo el último año de la carrera en la Universidad de Chile cuando aparece un concurso para la Estación de Biología Marina, de Montemar, en Reñaca, la cual había creado Palmenio Yáñez, con el objeto de formar biólogos marinos y estudiar el mar. Postulo al concurso el cual gano, convirtiéndome en ayudante del doctor Yáñez, con el que aprendo y, además, me perfecciono con un investigador inglés, experto en ballenas. Tras nueve años de permanencia allí, hay una crisis en la Universidad de Chile y el doctor Yáñez se va de decano a la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Chile, en Playa Ancha y yo quedo como director de la Estación. Permanezco en ese puesto, desde el año 1967 al 73.

Cambio de gobierno

“Viene el golpe de Estado y el día 12 de septiembre quedo cesante. En el Belloto, los funcionarios de la Armada de Chile toman prisionero a un colega y yo recibo un telegrama de la Embajada de Noruega en el cual me citan para entrevistarme con el embajador. Se logró así que dejen en libertad a mi colega. Cuando voy a la cita con el diplomático en el primer control de Carabineros me retienen la cédula de identidad. Por fortuna yo había conocido, cuando niño, a un oficial de la policía uniformada, un cureptano, amigo de mi padre y de mi tío, que había estudiado por influencia de mi abuelo. Había ascendido a general en tiempos del Presidente Allende. Cuando conoce mi situación me invita a su casa. Este general jubilado, lo habían nombrado director del Registro Civil. Al tener que salir del país me entrega pasaporte para mí y para mi primera esposa María José Renaud, hoy fallecida”.

“Por mis salidas, desde muy joven, a reuniones internacionales por mi especialidad, yo conocía Noruega, Inglaterra y Estados Unidos. La Fundación Ford me envía un pasaje para salir de Chile. Estoy en los trámites y me piden que haga un trabajo sobre mi especialidad y logro irme del país en el mes de marzo de 1974”.

“Desde Noruega llega una carta pidiéndome que ayude a seleccionar a doce funcionarios exonerados de la Universidad de Chile, que tengan problemas, para que sean invitados a irse a los países escandinavos. Se hizo una selección de médicos, abogados, veterinarios, sociólogos y sus nombres se enviaron a Europa. Salí a Suecia y luego mi profesor, el Dr. Robert Clarke, me invita a Inglaterra. Regreso y uno de mis estudiantes que se estaba doctorando en Norteamérica me dice: -maestro, en México está la carrera que usted quiere”.

“Escribo, mando mi currículo y me voy al país azteca a estudiar Oceanología y trabajo en Ensenada, cerca de EE.UU., por tres años. Me invitan al Congreso de Zoología a la Universidad Nacional Unam, en Ciudad de México y me quedo por 10 años en la Facultad de Ciencias, donde formé biólogos especialistas en mamíferos marinos. Tengo gratos recuerdos de México donde me invitan cada dos años a reuniones de la Sociedad para estudiar los mamíferos marinos de ese país, que yo ayude a formar. Allí me encontré en una oportunidad con el embajador Oscar Pinochet de la Barra, primo de don Augusto, el que me dice: -si me nombran director del Instituto Antártico Chileno, yo abro un concurso para que tú te vayas a Chile. Quedé a la espera.

Estando en mi casa en Concón, enviudo y después de dos años contraigo de nuevo matrimonio, ahora con Mercedes Amalia Guerrero, a quien había conocido en Iquique”.

“En el verano del año 1965 realicé mi primer viaje al Continente Blanco, junto con el colega Daniel Torres N., con motivo de la realización de la Cuarta Reunión Consultiva del Tratado Antártico. Habiendo propuesto nuestro país la conservación de la fauna antártica, se le pide a mi jefe Parmenio Yáñez, que designe a una persona para hacer un censo de los mamíferos marinos y me designa para esa importante misión”.

“Me gusta Punta Arenas y solicito permiso sin goce de sueldo y permanezco por tres días en la región visitando muchos lugares de esta tierra”.

A Magallanes

“Cuando yo regreso de México a Chile, me sugieren que debo postular para ingresar a la administración pública. En esta labor ahorré dinero para venir a Magallanes a pasar mis vacaciones a partir del año 1985 hasta el plebiscito del año 1988”.

Cuando nombran director del Inach al embajador Oscar Pinochet de la Barra, yo postulo y quedo en el Instituto”.

“Me pregunto ¿Por qué el Instituto Antártico tiene que estar en Santiago? ¡Tiene que estar en Punta Arenas! Esta idea se la planteo a don Oscar Pinochet y él me dice que no puede venirse a la capital regional. Como le faltaban sólo dos años para jubilar le pido que me envíe a mí a verificar cuál es la respuesta a esta inquietud por parte del intendente regional y del rector de la Universidad de Magallanes”.

“Me tuvo un año en la Perla del Estrecho nada más que con mi sueldo. Sin oficina y funcionando en la biblioteca de la Umag. En ese tiempo me dedico a conversar con el rector Víctor Fajardo y con el intendente Ricardo Salles y este último nombra como su representante ante la iniciativa, al gobernador de Magallanes, el abogado Manuel Barrera, gran hombre y excelente persona. Nos abocamos a encontrar un edificio para las oficinas del Inach y se adquiere para estos efectos una construcción que estuvo destinada a una entidad financiera y que era propiedad del Banco de Chile. Otro gran amigo, Sergio Barría, de Agencias Marítimas Broom, me lleva, junto con el Sr. Barrera, al Banco de Chile y me presentan al gerente, con el cual determinamos la fórmula para arrendar o adquirir la propiedad, la que finalmente se compra para el edificio del Instituto Antártico Chileno, en la Plaza de Armas de Punta Arenas, nombrándose como su primer director al don José Retamales Espinoza, ex rector de la Universidad de Magallanes”.

Anelio Aguayo Lobo, magallánico de adopción, es miembro activo de importantes Sociedades Científicas Internacionales y Nacionales, y, actualmente, es asesor científico de Fundación Cequa, director de Fundación Biomar y se desempeña como Investigador en el Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno en Punta Arenas. En sus actividades sociales es miembro activo del Rotary Club Punta Arenas Austral, del Club de la Unión de Punta Arenas y de la Hermandad de la Costa de Chile, Nao Punta Arenas.