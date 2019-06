Natacha Oyarzún: “No hay pena que repare una violación”

– La profesional admitió que “se ha dado una coyuntura que ha hecho que se hable de los delitos sexuales y ha permitido que las personas hoy se atrevan a buscar ayuda”.

El Centro de Apoyo a Víctimas, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se especializa en abordar las consecuencias negativas que sufren las personas que han sido víctimas de un delito, dentro de los cuales están los de carácter sexual. Atienden a menores víctimas cuando los hechos se han desarrollado fuera de la esfera familiar.

El programa trabaja desde el ámbito de la reparación y desde cómo ha sido afectada la víctima y desde sus necesidades, ya sean de apoyo psicológico o legal. Y sean víctimas directas o indirectas. Ya que cuando se comete un delito violento contra las personas, no es uno solo el afectado, sino que repercute en todo su entorno más cercano. Así lo da cuenta la abogada y coordinadora regional del Centro, Natacha Oyarzún Oyarzún.

– ¿Cuándo pueden acercarse las personas que han sido víctima de un delito sexual al Centro?

– “Nosotros atendemos personas que han sufrido el delito recientemente o hace mucho tiempo. Aunque no esté denunciado. Incluso si la acción penal esté prescrita. Porque el trabajo se focaliza en el aspecto reparatorio de los efectos negativos de estas experiencias. Muchas de las personas que atendemos hoy son adultas, fueron víctimas en la niñez pero la afectación del delito los lleva hoy a buscar apoyo reparatorio. Y en estos casos generalmente se realiza desde el ámbito psicológico. Si las personas lo requieren se les entrega la orientación legal para el conocimiento y ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de iniciar las acciones penales si corresponde. En la actualidad se ha dado una coyuntura que ha hecho que se hable de los delitos sexuales y ha permitido que personas que mantenían en silencio una vulneración de este tipo, hoy se atrevan a buscar ayuda”.

– ¿Qué le parece desde esa perspectiva el proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad?

– “Desde la mirada de la víctima es un gran avance que reconoce además los efectos negativos propios de estos delitos y que dificultan la denuncia por parte de la víctima, en atención al contexto en que habitualmente se producen estos hechos, en el entorno familiar o de conocidos y también la condición de vulnerabilidad de la víctima, ya que mayoritariamente son niños o niñas afectando principalmente al género femenino, sin perjuicio que además cuando afecta a hombres o a niños se suman elementos culturales que obstaculizan una denuncia oportuna.

“Se debe considerar que por la naturaleza del delito independiente del contexto, la afectación, el estigma, enjuiciamiento y el pudor son elementos que dificultan una denuncia, lo que ha significado que muchas personas develen el delito cuando la acción está prescrita. Entonces se imposibilita su acceso a la justicia y con ello el ejercicio de sus derechos, generando una mayor frustración la que afecta indiscutiblemente un proceso de reparación.

“La imprescriptibilidad se transforma en un elemento importante para el proceso reparatorio permitiendo un reconocimiento a la dignidad pero también a las particularidades de quienes son víctimas de este tipo de delitos. Si bien ya hubo avances respecto de los menores de 18 años, desde mi perspectiva fue insuficiente. La imprescriptibilidad favorece indiscutiblemente la situación actual de los afectados posibilitando que se denuncie cuando se puede o cuando se está preparado para develar lo sufrido, sin que el solo paso del tiempo signifique la impunidad del responsable”.

Persecución penal

– ¿Cree que la persecución penal es parte del proceso de reparación de las víctimas?

– “Absolutamente. Cuando una persona ha sido víctima de un delito, en general la primera necesidad que surge es que requiere ser oída por el sistema de justicia y busca el castigo de quien ha cometido el delito. Las personas sienten que van a ser reparadas por el daño que han sufrido. Con el andar del tiempo se dan cuenta que el daño es más profundo y más amplio que el aspecto legal, y viene la necesidad de la reparación en otros ámbitos. Pero en gran parte su interés está concentrado en la persecución y el resultado de ésta. Hasta ahora nunca he visto a una persona que haya sido víctima que no tenga interés en el ámbito penal. Lo que pasa que este interés tiene distinta fuerza, dependiendo de las necesidades e intereses de la persona. En el ámbito de los delitos sexuales es muy relevante, tanto así que aunque la persona esté conciente que el delito fue cometido hace muchos años, igual busca ser oída por el sistema judicial. La persecución penal cobra una relevancia vital, porque en muchas ocasiones la víctima no ha sido oída por su entorno, ha sido silenciada por éste e incluso puede ser un entorno que protege al victimario. Pero hay que tener mucho cuidado en ajustar las expectativas de la víctima”.

– ¿Piensa que el sistema penal actual le está dando una respuesta adecuada a las víctimas?

– “Yo conocí el sistema penal antiguo y el actual. Creo que uno puede hacer críticas a ambos, pero el sistema actual otorga un reconocimiento y rol más activo a la víctima, con una política pública y reconocimiento constitucional a la víctima. Creo que se está incorporando cada vez más normativa internacional que reconoce los estándares que debe haber en el trabajo reparatorio, entre los cuales está la persecución del delito. Aún así obviamente nos falta muchísimo reconocimiento a la víctima. En esa línea, se pondrá en vigencia en esta región la ley de entrevista videograbada para niños y niñas víctimas. Es un gran paso, porque da cuenta de la existencia de la victimización secundaria, en que el niño tenía que contar innumerables veces lo que había vivido y no siempre frente a una escucha especializada reviviendo constantemente los efectos del delito. Este es un gran avance. Pero desde la víctima siempre podrá darse una sensación de no plena satisfacción con la respuesta del sistema y de ahí que es tan importante el ajuste de expectativas”.

Las penas

– Respecto a las penas, ¿Cree que son adecuadas? ¿Debieran revisarse? ¿Tienen un efecto disuasivo?

– “Yo creo que las penas no necesariamente tienen un efecto disuasivo. Si lo tuvieran, nuestras tasas de delitos bajarían. Lo que se ha visto es una mayor cantidad de denuncias, pero no podemos saber si es porque hay mayor comisión de delitos y porque las personas se están atreviendo a denunciar.

“Ahora bien, desde la mirada de una víctima, nunca una pena es suficiente. No hay pena que repare la pérdida de un hijo. No hay pena que repare una violación. Porque los delitos no se olvidan, lo que hace la víctima es seguir viviendo con un hecho que marcó definitivamente su vida. Por lo que la pena no es en sí misma reparatoria. Lo reparador es el castigo que tiene asociado una pena”.

– Entonces respecto a la pena, más que pensar en un aumento, ¿debiera revisarse su cumplimiento efectivo? Porque actualmente una víctima después de un año puede encontrarse con su victimario en la calle.

– “El cumplimiento de la pena, tiene relación con los fines de ésta. Por eso hay sanciones que no permiten una pena sustitutiva. Pero también es cierto que hay penas efectivas que se comienzan a cumplir y que una vez transcurrido un tiempo, la persona condenada puede adherirse a ciertos beneficios que le permiten acceder a la libertad. Que tampoco se puede rechazar a priori, porque esa persona cumplió con ciertos requisitos que están establecidos hoy y que indican si esta persona puede recuperar la libertad bajo ciertas condiciones. Quizás habría que cuestionarse si los requisitos y condiciones que hoy se exigen responden a las condiciones que se deben cumplir para estar en un medio libre. Tal vez es distinta la situación si comparamos a un primerizo con una persona que tiene muchas condenas. Y ahí debemos analizar si en Chile hay condiciones para la rehabilitación y de reinserción. Pero no se puede soslayar que para la víctima es de un impacto enorme saber que la persona responsable fue sancionada por una cantidad de años y que antes de ese período se lo encuentre en la calle. Por ello es tan importante que después de una condena que se ajustó a derecho se le entregue la información a la víctima y nuevamente se ajusten las expectativas a la realidad”.