Naviera Tierra del Fuego no podrá debutar oficialmente hasta definirse uso de rampas en Punta Delgada

Pese a que las expectativas de la empresa Naviera Transportes Tierra del Fuego era iniciar formalmente sus operaciones en el cruce de Punta Delgada con sus ferries Kataik y Tanu antes de Fiestas Patrias, ello no será posible.

La razón, según explicó a La Prensa Austral el director regional de Obras Portuarias (Dop) del Mop, Jorge Valdebenito, es que esta empresa y Tabsa -que tiene en el sector a Fueguino, Pionero y Patagonia- no se han puesto de acuerdo en lo que concierne a la ocupación de las rampas. ”Con la Capitanía se les indicó un tiempo máximo de permanencia en rampa, de manera que no hayan tiempos de espera importantes para los usuarios que vienen navegando. A estos últimos les interesa que haya zarpes cada 15 ó 20 minutos, da lo mismo cuál sea la naviera, ya que incluso tienen las mismas tarifas”.

Junto con ello, enfatizó que los horarios se pueden ir adecuando entre un día y otro, lo que va a depender de las condiciones climáticas. “Sin embargo, ellos insisten en tener horarios. Con cinco ferries no hay holguras, y a ratos hay demora para los pasajeros embarcados que tienen que esperar que el ferry que está cargando termine su tiempo de 15 minutos. De todas maneras la idea es mantener una marcha blanca hasta la otra semana, para afinar la forma de operar, ya que por ejemplo a la fecha Tabsa no trabaja todo el día con tres ferries y Tierra del Fuego hay días que opera sólo con uno. Para nosotros la prioridad es el usuario”, enfatizó Valdebenito.

Nueva naviera

El gerente general de Naviera Transportes Tierra del Fuego, Rodrigo Pacheco; recalcó que las naves de la empresa se encuentran operando en marcha blanca, a la espera de que Obras Portuarias, que es la autoridad dueña de las rampas de los terminales de Punta Delgada y Bahía Azul, “regule los horarios de zarpe. Esperamos que esto se resuelva lo antes posible para poder entregar un servicio continuo y seguro para nuestros usuarios, y en igualdad de condiciones para las empresas operadoras. Se nos ha informado que la próxima semana tendremos novedades respecto a la regulación de horarios”.

La tardanza en esta definición tiene por cierto incómodo también al gerente general de Tabsa, Alejandro Kusanovic, y contrario a la mirada que tiene la Dop, una coordinación en los tiempos, se hace necesaria. “Nunca hemos puesto problemas para que haya competencia pero ahora tenemos inconvenientes de operación porque se ocupa el terminal. Es por eso que estamos pidiéndole a la Dirección de Obras Portuarias que por favor designen horarios. El no hacerlo puede incluso ocasionar un accidente. Lo que más nos importa es que se le dé igualdad de oportunidades a todos los que estén operando y maximizar el uso del terminal y de las naves”, planteó junto con acotar que la limpieza de las planchadas hasta ahora se encuentra a cargo de una empresa contratada por Tabsa, que cancela además por el alojamiento y alimentación de los trabajadores, algo que según Kusanovic, son gastos que tendrían que ser compartidos o distribuidos en alguna proporción con la naviera entrante.