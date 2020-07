Neblina en Primera Angostura: congestión en Río Gallegos y demora en Kon Aiken

Son cerca de 200 los camiones que circulan a diario por la Ruta 9 Norte y que deben detener su marcha en el cordón sanitario dispuesto en el sector de Kon Aiken.

Las pesadas máquinas, cargadas principalmente con alimentos, cumplen con el protocolo normal que se ha dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria. Y aunque es un alto más en el camino, como ocurre en frontera y en otros puntos de las rutas, la demora es un tema que preocupa al gremio del transporte por lo que califican de “imperiosa necesidad” de llegar a destino para cumplir con los tiempos necesarios principalmente cuando se trata de abastecer de productos de primera necesidad.

Ayer el tema era complejo para los transportistas. Al estado de los caminos, con nieve y escarcha en determinados sectores, se sumó la neblina que obligó a mantener cerrado durante un par de horas el servicio de transporte marítimo en Primera Angostura y la congestión que detuvo a cerca de 100 camiones en la Aduana de Río Gallegos.

Para el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Magallanes, Miguel Cárdenas, hoy el paso por territorio argentino se ha vuelto más expedito debido a que se privilegia el tránsito rápido sin detenciones, de manera de evitar que exista contacto con personas de ese país. Sin embargo, el factor climático obliga a una mayor precaución en ruta, ralentizando los tiempos y llegada a destino. “Por eso, solicitamos a las autoridades de Salud nos puedan dar un tratamiento especial en puntos como Kon Aiken. No estamos diciendo que no se nos controle, sólo que no se nos fiscalice junto a los vehículos particulares, porque eso nos significa incluso perder una hora, que es un tiempo importante cuando lo que se traslada son alimentos”.

Cárdenas agrega que bastaría con ser desviados a un costado de la ruta y disponer de dos personas de manera especial, “porque al final sólo se muestra un papel y sigues viaje, pero la demanda es tanta que se produce una congestión que también afecta a los particulares”.