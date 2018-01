Nicolás Cogler ante rumores que lo instalan como gobernador de Ultima Esperanza: “Espero estar en una de esas listas que presentará Renovación Nacional”

El ex candidato a diputado ve con optimismo ser parte del gobierno de Sebastián Piñera en Magallanes.

Los últimos días del Presidente electo, Sebastián Piñera, han sido intensos en la conformación de su gabinete, cuyos ministros deberán designar a sus representantes (seremis) en cada una de las regiones. A propósito, los partidos de la alianza Chile Vamos (RN, Udi, Pri y Evópoli) ya han enviado los nombres de quienes podrían convertirse en colaboradores del nuevo gobierno a partir del 11 de marzo.

En cuanto a los ministros, Piñera ya tendría claro el cuadro y lo mismo estaría sucediendo con los subsecretarios. Luego de este proceso, el futuro Mandatario deberá designar a las máximas autoridades de cada región, en este caso intendentes y gobernadores.

En cuanto a esto último, Chile Vamos no tiene lucidez con quien podría ejercer la función de gobernador/a en la provincia de Magallanes; mientras que en la provincia de Ultima Esperanza, el ex candidato a diputado Nicolás Cogler (RN), sería quien asuma el cargo en Puerto Natales. Al ser consultado ante estos rumores, el ex relacionador público del municipio de Punta Arenas, manifestó que “cada partido va a poner sus mejores cartas a disposición de Piñera y espero estar en algunas de esas listas que presentará el partido, pero la decisión la toma el Presidente electo y esa decisión todavía no ocurre. También creo que hay que dejar que el período continúe. Lo que si nos puede pasar es que ocurra lo mismo que la vez anterior, que el proceso de designación duró tanto tiempo, que nos hizo un tremendo daño y que incluso en algunos servicios el proceso de instalación fue muy largo; llegando con autoridades sin nombrar hasta junio del año 2010. Yo creo que se debe adelantar ese proceso y lleguemos con las personas ya nombradas al 11 de marzo”.

Igualmente, el ex candidato a parlamentario por la región, recalcó que no es momento para especular con eventuales puestos políticos. “Lo que aquí se busca experiencia y también renovación. Puede ser que yo calce, pero sin duda hoy día hablar de cargos -cuando es una decisión propia del Presidente- independiente que si los partidos puedan colaborar o poner a disposición, yo creo que es una responsabilidad propia del Presidente y no me voy a referir a algo tan puntual”, concluyó.