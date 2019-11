Nicolás Cogler: “Si me hubiera manifestado sin capucha habrían dicho que era aprovechamiento político”

“Lo que ustedes conocieron fue una parte de mí”, mencionó el ex gobernador de Magallanes.

Sorpresa causó que Nicolás Cogler reapareciera, al menos por un instante, en los medios de comunicación. Esto porque en Radio Antártica el ex gobernador de Magallanes sacó la voz y habló sobre el actual momento y disparó con todo luego de que se le viera “encapuchado” en la manifestación social del pasado lunes frente a la intendencia.

“Siempre he sido el mismo natalino de siempre. Hoy me juzgan como si hubiese cambiado, siempre he sido así”, dijo Cogler. Incluso, el ex gobernador señaló que “algunos me decían que si me había golpeado en la cabeza, y sí, Carabineros sí me pegó”.

Pero en cuanto a la política que vive el país, Cogler planteó que “hoy vemos las consecuencias del modelo neoliberal y ahora soy una persona movilizada. Si me hubiera manifestado sin capucha habrían dicho que era aprovechamiento político”.

Pero fue más allá cuando le preguntaron si ha temido por su seguridad en las marchas al decir que “el único momento en que temo por mi integridad es cuando aparece Carabineros. Hoy tenemos una sola policía (PDI), Carabineros sólo están para reprimir en todo Chile”.

Además, añadió que “el que cree que este movimiento no es político está mal, es reflexivo. La manifestación es política y me siento parte de ésta. Hoy lo que se busca es que reaccionen los que están en el poder”.

“Educación gratuita de calidad para todos, salud gratuita y pensiones dignas” fue una de las consignas que planteó en vivo que, según él, “es lo que me planteo con este movimiento social”.

“Siempre pensé que había sido un error haber aceptado el cargo de gobernador tan joven, tenía la esperanza de ser el agente de cambio desde adentro, pero no. El cambio tiene que ocurrir afuera. Hoy los agentes de cambios no son los que tienen esa cuota mezquina de poder, son los que se manifiestan en todo Chile”, enfatizó el ex gobernador.