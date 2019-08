Nicolás Porras: su pasión por la vida y por las matemáticas

Un maestro que dejó huellas en varias generaciones del San José, el liceo nocturno y la Umag, derrochando su generosidad de formador, hoy prepara viaje a Punta Arenas para fines de noviembre de este año, donde se reunirán todos los que quedan -medio siglo después- para disfrutar de la amistad, como lo hicieron otrora en las aulas

Por Guillermo Mimica Cárcamo

“Como un profesor vestido de traje oscuro, con una voz particularmente ronca, estricto y austero, dispuesto a no perder un minuto de clases (…ni para pasar lista); paseándose con energía de un lado a otro de la pizarra para seguir escribiendo sus ecuaciones con las manos empolvadas de tiza”. Es así como lo recuerdan algunos de sus hoy viejos alumnos del San José, cuando se reúnen a compartir un café en lo de Luca, en el sector de Providencia de Santiago. Otros, complementan el recuerdo argumentando que era sobre todo un excelente profesor en sus dos disciplinas -las matemáticas y la física- y que gracias a él pudieron incluso destacarse en esas materias en las carreras universitarias que estudiaron después. Y están finalmente quienes prefieren enfatizar en sus rasgos humanos: Su apertura de espíritu, su rigor y su apego irrestricto a reglas siempre bien definidas y justas, su lealtad a toda prueba hacia sus alumnos, la que se ha ido transformando en hermosa amistad con varios de ellos y que perdura hasta el día de hoy. Todos concuerdan en que su temprana calvicie y su rostro de mentón ovalado le confería un aire indesmentible de Charles Aznavour de los años 60, parecido del que él estaba plenamente consciente y que ponía una nota de simpatía en aquel personaje con reputación de hombre serio, alejado de toda bulla y de vanas gesticulaciones.

Su intachable trayectoria en las aulas, junto a la sabiduría que confiere el tiempo en sus numerosos alumnos, vienen hoy a valorar con fuerza al personaje. ¡Qué duda cabe! Nicolás Porras fue un maestro para varias generaciones de puntarenenses, un profesor de aquellos que marcan pauta y se recuerdan para siempre.

Nacido en Valparaíso hacen más de noventa años, se le ve activo y fuerte, risueño siempre, y con la misma vos de garganta que tanto lo ha caracterizado. Su paso por Punta Arenas lo recuerda con cariño, ya que fueron años muy ricos en todo sentido, como él mismo suele subrayarlo. Aquí enseñó por varios años y formó una familia, se casó con una magallánica (Krasna Kuzmanic) y nacieron sus dos hijas, Ninoshka y Karina, médico y psicóloga, respectivamente. Desde entonces, Porras se hizo magallánico y aún se siente como tal.

Sentado junto en la mesa del café, rodeado por varios de sus ex alumnos con los que suele reunirse, sus recuerdos van poco a poco aflorando. Y aún en la distendida conversación Nicolás Porras habla como profesor, y todos lo escuchan aplicadamente, sin interrumpirlo:

“Llegue a Punta Arenas después de una primera experiencia como profesor de matemáticas en Talca. A poco andar, la familia de mi hermana, que por entonces me acogía, se mudó a Santiago y me quedé solo en una ciudad que me resultaba algo extraña y muy fría. Como empecé a trabajar en el San José, el padre director de la época, Gustavo Ferraris, me propuso irme a vivir con los salesianos, en el viejo colegio de la calle Fagnano, donde permanecí por varios años”.

Hace una pausa para revolver su té y agrega, esta vez sonriendo:

“Esto hace un poco más de medio siglo. Pero como tengo buena memoria, lo recuerdo casi todo. Guardo en mi mente a muchos de mis alumnos y a los profesores que fueron mis colegas en esos años. Me marcó el entusiasmo y dedicación de los salesianos de Magallanes. Su empeño constante en educar, los valores que transmitían. Almorzaba siempre al lado del padre Petek y conversaba mucho con él; como también con los padres Ghirardelli, Sánchez, Rolando de Ferrari, Forbes. Hice una gran amistad con el padre Muñoz Brañas. Los curas me trataron muy bien, y trabajé como profesor de matemáticas y física. Para completar mis horas, oficié de secretario general, encargado de cuentas y adquisiciones del colegio. Después empecé a hacer clases en el liceo nocturno que estaba en la Avenida Colón y en la Universidad Técnica (hoy Umag), hasta que me trasladé a la Santa María de Valparaíso, donde aún trabajo”.

Y ante la incredulidad de sus acompañantes al escuchar esta última afirmación, Porras prosigue y, como quien busca dar explicaciones, agrega:

“Sí, pese a mi edad todavía trabajo. Ya no hago clases, por cierto, pero junto a un equipo de profesores estoy encargado de la coordinación de la futura publicación de un libro de física de la Universidad. Y hasta hace muy poco, participaba activamente en la concepción de las pruebas y evaluaciones de los alumnos de la escuela de ingeniería. Clases particulares a veces hago, a mis nietos sobre todo. Y sigo igual de estricto. Les pongo puros cuatros y cincos; en fin, cuando justifican tener conocimientos para esas notas, porque de otra manera los ‘rajo’ igual, aunque se enojen”.

Se ríe fuerte esta vez, y sus ex alumnos ríen con él, recordando seguramente su legendaria avaricia en las notas semestrales. Es que el maestro Nicolás era de aquellos profesores sin complacencia con la flojera. Estimulaba, conducía, empujaba a menudo al estudio de sus materias y al esfuerzo para lograr resultados. Para la mayoría de sus alumnos de entonces, sacarse un cuatro con Porras era ya en si una gran satisfacción, porque equivalía a dos puntos más en cualquier otro colegio.

Considerando que la verdadera vejez es la que consiste en quedarse sin proyectos en la vida, el profesor Porras estimula su actividad: trabajo, lectura, ejercicios y compartir permanentemente con familiares y amigos. Junto a sus ex alumnos de la generación que terminó sus estudios en San José en 1969, hoy prepara viaje a Punta Arenas para fines de noviembre de este año, donde se reunirán todos los que quedan -medio siglo después- para disfrutar de la amistad, como lo hicieron otrora en las aulas.

Cuando le plantearon la posibilidad de viajar a Punta Arenas, les contestó con sabiduría que se sentía “esperanzado que este encuentro ayude a que la ciudad vibre con la alegría de la celebración de los valiosos profesionales que hace cincuenta años sembraban la semilla de una vida laboriosa y triunfadora”.