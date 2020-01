Nicolás Pozo, un conductor dentro y fuera del parquet

Destacó en Audax y Español Nacido en Valparaíso, de niño llegó a Punta Arenas a estudiar a la Escuela Arturo Prat, donde comenzó su amor por el básquetbol. Fue campeón nacional juvenil, éxitos que también tuvo en Valdivia en sus años universitarios. Se retiró en Español donde permanece como entrenador de las series cadetes

Apenas uno ingresa a la casa de Nicolás Pozo Lorca nota que en ese hogar se respira básquetbol. En la tele, un partido de la NBA, en una esquina, un balón y en las paredes, fotografías y trofeos. Con sencillez, quien fuera conductor de equipos como Audax, Salesianos y Español, además de la selección de Punta Arenas, recuerda sus años como jugador, que lo tienen actualmente como técnico de series cadetes.

“Nací en Valparaíso el 4 de noviembre de 1959 y nos vinimos como cuando yo tenía 7 años, porque mi papá, Nicolás Pozo Rivera, vino a trabajar a una imprenta y mi mamá, Haydeé Lorca Zapata era jubilada de El Mercurio de Valparaíso. Llegué a la Escuela 15 en el barrio Prat, y ahí partí en Audax Italiano. Cuando llegué jugaba puro fútbol, pero acá recibí de regalo de Navidad una pelota de básquetbol, al año de llegar y ahí empecé solo, con el ‘Negro’ Sánchez, en la escuela, tenía la posibilidad de ir al gimnasio, a las canchas abiertas, y ahí partió todo esto. En 1972, el Audax Italiano era el ‘padrino’ de la Escuela 15 y por eso, todos los alumnos de esa escuela, cuando salían, se iban al Audax”, destacó Pozo sobre sus inicios.

Justo en sus primeros años, Punta Arenas se erigía como una potencia nacional en básquetbol, en todas las series. Por eso, guarda un grato recuerdo de su etapa juvenil. “Me tocó la suerte de ir con la selección al Nacional de Tomé en 1972, y así, cada dos años salíamos a los distintos campeonatos. Fuimos a nacionales en Temuco, Victoria, Santiago, y por suerte, siempre quedamos en los tres primeros lugares. Punta Arenas era una potencia basquetbolística y después en el 76 salimos campeones juveniles acá. Le ganamos a Universitario y Santiago, eran dos asociaciones importantes y con quienes siempre peleábamos las finales, por suerte, la gran mayoría de las veces salíamos airosos, se entrenaba mucho, en la mañana y tarde”, destaca. En esa época, entre los años 76, 77, 78, fue campeón con Audax.

Su enseñanza media la cumplió en el Liceo de Hombres (actual Bicentenario Luis Alberto Barrera) y al egresar, partió a Valdivia, a estudiar la carrera de Pedagogía en Educación Básica. Con el equipo de la Universidad Austral también destacó, al punto que en 1983 obtuvieron el campeonato nacional universitario. “Después jugué un tiempo en Santiago, en el estadio Croata, cerca de dos años, donde me dirigió el ‘Pollo’ Radic; también estuve en Valparaíso cerca de un año en Wanderers y finalmente, me vine a jugar de vuelta a Punta Arenas. Jugué por Salesianos y terminé en Español, hace unos 25 años”, resumió.

En todos los equipos en los que estuvo, Nicolás Pozo destacó como conductor, aunque siempre con el apoyo de sus compañeros o socios. Al respecto resalta a dos: “Tenía un pivot que era Carlos Rivas y un ala pivot, el ‘flaco’ Simeone, que fue un gusto tenerlos de compañeros, y en Valdivia Kit Hutt, que se quedó a vivir en Chile, un alero con el que era un gusto jugar, por la intensidad en la marca, la misma que teníamos los magallánicos y que se ha perdido y estamos tratando de recuperarla”, estimó.

También compartió cancha con su hermano Fidel, que también tuvo una destacada carrera, llegando incluso a la Dimayor. “Estuvo cerca de dos años en Puerto Montt, pero terminó aburriéndose del básquetbol, era muy talentoso, diría que mucho más que yo. Estuvimos juntos en Audax”, destaca Nicolás.

La etapa como entrenador y formador

Esa búsqueda de la recuperación de un estilo es lo que Nicolás Pozo realiza como entrenador, etapa que se inició también, con logros deportivos. “En 2003 salimos campeones con Español, de ahí me alejé un tiempo. Dirigí un año más y por temas laborales me retiré del ambiente, seguí mirando, yendo a clínicas y hace cinco años, volví a dirigir. Partí en Español, en algunas cosas del Laboral y en los últimos años hemos ganado campeonatos de Apertura, Clausura. En febrero parto con la selección cadete a un campeonato nacional, y esperanzados en tener una buena chance”, apunta.

Es por eso que Pozo resalta principalmente, estos últimos éxitos, porque “los valoro más como entrenador que como jugador, me he dado cuenta todo el esfuerzo que se requiere. El otro día ganamos una final a los argentinos y lo valoricé mucho, hace poco salimos campeones en adulto. Entonces hay que trabajar mucho. Como jugador, tengo dos recuerdos muy hermosos, uno ganar el Nacional universitario con Valdivia y dos partidos con la selección chilena en Punta Arenas, y que llevó a que me llamaran a la preselección”.

Por eso, asegura que se siente realizado como entrenador y por eso, siempre que puede, asiste a clínicas de perfeccionamiento y cuando no, utiliza las plataformas de Internet, “porque este es un deporte en que día a día hay que ir aprendiendo. Yo miro por día clínicas en Madrid, Murcia, Argentina, hoy está todo en tu casa, el que no quiere aprender es porque no quiere. Este es mi espacio, aquí parte el día con básquetbol y termino con básquetbol; lo que más miro son clínicas, básquetbol europeo, la NBA para estar al día con los chicos, pero me gustan más las ligas europeas. Y las clínicas argentinas, españolas, son espectaculares. Uno va aprendiendo y enseñando a los chicos. Hace poco hice un curso de técnico, que debe ser aprobado por el Comité Olímpico, la Debach, hace cinco meses me recibí y me permite hacer clases en los colegios y en distintos lados, es aprobado por el Comité Olímpico y a futuro, si no tienes ese curso, no se podrá dirigir. Se hace por Internet o en Santiago, dura como seis meses, hay que inscribirse, pagar y de ahí un práctico. Claro que haberlo practicado por casi cincuenta años te da un margen para estar tranquilo, no te van a preguntar nada que no hayas visto”, advirtió entre risas.

Así, con todo ese bagaje, Nicolás Pozo se encuentra postulando para hacer clases en un colegio. “Conversé con la municipalidad, así que creo que saldrá todo bien, me interesa trabajar con los niños”, finalizó el ex jugador, que solamente lamenta que sus hijos, Franco, Andrea y Arantxa no siguieron el camino del deporte. “La que tenemos unas fichas puestas es en mi nieta, Amanda Mancilla Pozo, que acompaña a los partidos, pero ella practica gimnasia, tiene siete años, pero lo importante es que sepa elegir, al menos jugamos más de alguna pichanga en la cocina”.