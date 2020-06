Nieto relata cómo se fue apagando Hirma Payahuala, destacada vecina que falleció el viernes a los 91 años: “En los últimos días me decía que estaba muy cansada, que ya no podía más, pero seguía”

La fuerza sobrenatural de la que hizo gala María Hirma Payahuala (según indicaba su partida de nacimiento) en numerosas ocasiones fue minando en los últimos meses, a causa de la pandemia por el coronavirus, hasta que la destacada vecina se durmió para siempre, el viernes en la noche, en su casa de la población Diego Portales.

Esa es la explicación que tiene su familia, que ayer la despidió en una ceremonia sencilla, en el parque Cruz de Froward, y con pocas personas, producto de las disposiciones sanitarias, aunque entre quienes llegaron se encontraba el alcalde Claudio Radonich y el diputado Karim Bianchi.

Solamente esta circunstancia hizo que el funeral de quien fuera conocida como la “Abuelita del Chapuzón”, no tuviera la masividad que se merecía.

Participante activa en prácticamente todas las actividades comunales, pero, en especial, en las del invierno, Payahuala se ganó el cariño de los magallánicos por su entusiasmo y ejemplo de vida.

Desde 2003, acompañó a la murga de la Unidad del Adulto Mayor en el Carnaval de Invierno; en 2004, fue campeona de Cueca Chilota, representando a la región a nivel nacional, en el certamen realizado en Puerto Montt y fue socia y fundadora del Club de Adulto Mayor Ilusión, además de socia de la Asociación de Pensionados del ex Seguro Social. Pero más allá de los premios y medallas, fue su ejemplo el que quedó guardado para siempre en la memoria de la comunidad.

Sus nietos Berta Altamirano y Rodrigo Flores Cárcamo relataron, visiblemente emocionados, cómo fueron las últimas horas de la destacada vecina. “Ella se fue apagando con esto de la pandemia. Estaba hace poco muy bien, traté de cuidarla lo mejor posible, pero fue decayendo. Los últimos días me decía que estaba muy cansada, que ya no podía más, pero seguía. Llegó al hospital, le inyectaron morfina, creían que se iba a ir en ese instante, pero, ¡para nada! Ella quería llegar a su casa, llegó a su casa y soportó. ¡Gracias a Dios se fue tranquilita! Agradezco al hospital, que me dejó acompañarla hasta que pudimos llevarla a su casa, pero ella se veía que quería descansar”, relató su nieto, rompiendo cada tanto en llanto.

Recordaron que en enero, febrero y marzo, pese a su edad, se sentía bien, pero que desde marzo, cuando dejó de recibir visitas y sin poder salir, su estado anímico fue decayendo y, con él, su salud.

“Ella era maravillosa, fue la mujer más grande del mundo, nos formó a todos, nos ligó al deporte, nos enseñó a ser buenos estudiantes, buenas personas y quería lo mejor para cada uno. A ella le gustaba que la entrevistaran y estar en esas instancias, así que agradecemos a todos ustedes (los medios de comunicación) por estar aquí; ella merecía un funeral a su altura, porque era muy grande”, continuó Rodrigo Flores, que destacó lo querida que fue su abuela, aunque “fueron pocos los que quedaron, muchos la llamaron, muchos los que la buscaban, pero, al final de la vida, fueron pocos los que estaban ahí y eso quiero decirlo”.

Más repuesto de la emoción, sus nietos destacaron que a Hirma Payahuala le gustaba hacer cualquier deporte: “Bailó cueca, hizo maratones, jugó voleibol, lo que ella quería hacer. El legado que ella deja es que no hay que rendirse nunca. Ella tenía un objetivo y lo buscaba hasta el fin, buscaba la fórmula, a veces le costaba, pero siempre llegaba hasta el fin”, valoró Rodrigo Flores, uno de sus diez nietos.

Berta Altamirano llegó desde Villa Alemana para despedir a su abuela, porque aunque venía muchas veces, le advirtieron que estaba decayendo. “Mi hermana me avisó que no la veía bien y no pude viajar la semana pasada, y ahora pude venir y tengo una pena enorme, porque es mi viejita, pero también agradecida que pude estar con ella al final, en los últimos cuidados. Si hay alguien que sabe luchar por lo que busca y quiere, es ella. Si ustedes hubieran visto el estado en que estaba y logró pasar eso para terminar su vida en su casa, demuestra el tipo de persona que era. Ojalá muchas personas pudieran imitar su ejemplo”, apuntó, junto con agradecer los miles de mensajes que recibieron en redes sociales, que dieron cuenta del impacto que causó su muerte en la comunidad.

Así, en silencio, en un mediodía helado, Hirma Payahuala se fue a descansar definitivamente, justo cuando empieza a sentirse el invierno, que este año, además de no tener Carnaval ni Chapuzón, no tendrá su presencia, que daba alegría a todos los magallánicos y que la hizo ser conocida en todo el país.