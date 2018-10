Niña de tres años recibió parte del hígado de su primo para dejar atrás tumor canceroso

Con sólo tres años, Valentina Gallardo Báez fue diagnosticada con hepatoblastoma, un tumor canceroso que se origina en el hígado, la enfermedad deterioró su estado de salud rápidamente y a pesar de las quimioterapias la pequeña necesitaba un trasplante de órgano que le devolviera la vida. Así su familia inició el camino del dolor a la esperanza, esto porque a pesar del grave diagnóstico que pesaba sobre Valentina, en Magallanes su primo Iván Mansilla Mansilla, de 26 años, no tuvo dudas de ser el donante que necesitaba para superar el grave diagnóstico y con este acto de amor le regaló a su prima una nueva esperanza de vida.

Tras el trasplante de una parte del vital órgano a la menor, Valentina se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría del Hospital Calvo Mackenna, sedada y con ventilación mecánica, esperando que su cuerpo reaccione positivamente al trasplante, para lo cual es necesario esperar 72 horas. Su primo también se encuentra en buenas condiciones.

Un acto de amor

“Estoy orgullosa de mi hijo, porque este es un acto de amor por su familia, de apoyarse cuando se necesita”, comentó Miriam Mansilla, la mamá de Iván, quien agregó que su hijo no tuvo dudas en torno a ser donante.

La familia tiene la fe en Dios de que la pequeña se va a recuperar y que va a poder superar el grave diagnóstico oncológico. “Valentina es una princesa guerrera y va a salir adelante”, afirmó Miriam.

El papá de Valentina es Oscar Gallardo, quien indicó que la niña está con sedación profunda, monitoreo constante y conectada a ventilación mecánica. “Hasta ahora va de acuerdo a lo que los médicos esperaban, pero hay que esperar 72 horas”, dijo antes de reconocer que el proceso de recuperación de la menor es largo y va a implicar que la familia permanezca en Santiago al menos seis meses.

Sobre el origen de tan compleja enfermedad en Valentina, el papá expresó que no hubo advertencias que dieran luces de que ella tenía este grave mal. Recordó que la llevaron a un control con un pediatra, por una otitis, y el médico que la revisó, detectó una masa dura en su abdomen y le pidió realizarse una ecografía, que arrojó el grave diagnóstico oncológico, siendo derivados a Valdivia con quimioterapias. “El cáncer es muy agresivo y llegó con el hígado casi completo tomado a Valdivia. Cuando llegó al Hospital Calvo Mackenna el equipo decidió que debía ser trasplantada, porque no tenía más opciones de vida. Probé ser el donante y cuando me descartaron comenzamos a buscar en la familia”, comentó Oscar Gallardo.

“Mi hermana e Iván resultaron compatibles”, explica el papá de Valentina desde Santiago. Mientras que su hermana Miriam, en Punta Arenas, reconoce que también quería ser donante para su sobrina. Explica que nunca tuvieron dudas sobre dar parte de su hígado. Fueron muchos exámenes y pruebas de compatibilidad que debieron realizarse.

“Es la gracia de Dios que ha permitido que todo resulte”, dice Miriam quien explica que se dio que eran compatibles con la niña, que pudieran viajar a Santiago y que consiguieran los apoyos necesarios. Así la familia agradeció al jefe del donante Iván, Sergio Vilicic, los permisos necesarios para que el joven pudiera viajar a Santiago.

Valentina entró a las 11 de la mañana del martes recién pasado a pabellón y salió a las 9 de la noche de ese mismo día, mientras que Iván entró a la 8 de la mañana y el procedimiento médico duró algo más de siete horas, ambos se recuperan satisfactoriamente.

El trasplante y la hospitalización no tienen un costo para la familia, pero el proceso no ha sido fácil y es que la familia se encuentra en Santiago arrendando casa. “Nos hemos movido gracias a las ayudas que nos ha enviado la familia, dentro de lo que se puede y nosotros apelamos a la voluntad de ellos”, dijo Oscar Gallardo.

Mientras Valentina e Iván se recuperan en Santiago, su familia en Punta Arenas insiste en que es fundamental que la comunidad sepa que se puede donar órganos en vida y así salvar la existencia de otra persona.