Niña que vivió desde 2013 en la Uci Pediátrica fue dada de alta

La pequeña estudiará en el Centro de Rehabilitación.

En una ambulancia y acompañada de su familia, ayer Martina Mansilla Colivoro, de 8 años, dejó el Hospital Clínico tras recibir su alta médica. Fueron más de cinco años los que estuvo internada, viviendo la mayor parte en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica donde permaneció conectada a ventilación mecánica a raíz de una complicación a causa de una hidrocefalia.

A las 15,25 horas de este viernes la niña se fue de alta con apoyo kinésico, equipo de visita domiciliaria, apoyo de equipamiento y profesional importante además de la capacitación que se le hizo a la familia que a contar de hoy, estará al cuidado permanente de su salud.

“Fueron muchos años, pasamos momentos muy duros. Hace tres años no había ninguna posibilidad de irnos a la casa, ya nos habíamos resignado. Hoy estamos felices, hay miedo sí, pero ella se merece estar con nosotros en la casa (..) El Hospital Clínico ha sido nuestra segunda casa, el personal y todo el equipo de Pediatría se portaron excelente con mi nieta, hicieron todo lo posible para que sea feliz”, valoró Sandra Arteaga, abuela de Martina.

La familia tiene asumido que la niña deberá mantenerse en controles y que el camino de recuperación aún es largo. Un resfriado puede ser complicado, sin embargo, es un momento que fue largamente anhelado por la familia y es que buscan que la pequeña pueda tener una mejor calidad de vida y que pueda compartir con sus cercanos, fuera del centro asistencial.

La jefa del Centro de Responsabilidad Infantil, Patricia Amarales Osorio, afirmó que “la salida de Martina requiere mucho apoyo, por lo mismo es esperable que pueda volver a ser internada ya que se va con traqueotomía y cualquier resfrío se puede exacerbar. Es un gran paso el que estamos dando. Ha sido un gran trabajo, nos enorgullece haber podido visualizar la situación de un paciente que se veía difícil de manejar. Fue un compromiso de todo el equipo y también de la familia”, remarcó.

Grave diagnóstico

Martina nació con una hidrocefalia, una enfermedad que produce la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los espacios del cerebro y del cráneo. Fue por esta razón que a los 8 días de nacida le instalaron una válvula derivativa, es decir un drenaje inserto dentro de su cabeza que le permitía eliminar los líquidos. Sin embargo, la niña sufrió una falla valvular y en enero de 2013 esta falla le generó una hipertensión cerebral, que es muy similar a lo que ocurre en un accidente cerebrovascular. Esto le generó una lesión en el tronco cerebral. Además presenta epilepsia, siendo algo normal en la enfermedad que ella manifiesta.

La familia, en conversación con La Prensa Austral, dijo que el problema de la niña es que no tiene la respiración voluntaria, es decir, su cerebro no envía la orden para que el cuerpo respire. Entonces desde 2013 vivió conectada a un respirador mecánico. Por mucho tiempo, estuvo conectada a ventilador mecánico hasta que se dio la posibilidad de poner un marcapaso diafragmático, cirugía que no se había realizado jamás en Chile, Martina fue la primera en recibir el dispositivo en octubre de 2017. Desde ese momento, Martina pudo salir de la Unidad de Paciente Crítico pediátrico e ingresar a sala.