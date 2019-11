Ninfa Tapia, pequeña comerciante: “Lo que están quemando es mi fuente laboral”

Delincuentes emprendieron su furia la madrugada de ayer contra su kiosco, dejándola de brazos cruzados. Lo robado y destruido asciende, según ella, a más de un millón de pesos en pérdidas. Ahora, le pide ayuda a la comunidad para recuperar lo que perdió.

Con un relato que estremece, Ninfa Tapia, locataria del kiosco ubicado a un costado del nuevo puente Chiloé, en el terminal de Mina Loreto, relató a La Prensa Austral cómo vivió el ataque y destrucción de su fuente laboral a manos de antisociales.

Según comenta, “estaba durmiendo y como a las 2,30 (de ayer) llegó Carabineros a mi casa. Me trajeron acá (a su kiosco) sin decirme lo que pasaba”, dijo Ninfa con la voz entrecortada. “Cuando llegué me largué a llorar, porque estaba todo destrozado”, agregó, dándole rienda suelta a su pena.

Así, entre lágrimas y palabras de enojo, Ninfa dejó en claro que la destrucción de su kiosco a manos de delincuentes era la otra cara del descontento social, ese que repudiamos todos.

– ¿Al llegar al lugar, qué fue lo que vio?

– “Los vidrios quebrados, las cosas tiradas por allá. Lo peor fue que se llevaron unas parkas térmicas que vendía que son caras. Yo soy la única que traía esas prendas a la región. Pedí un préstamo e invertí en esas parkas y se las llevaron. Le pido a la gente que si ve por ahí esas parkas, que son térmicas y engomadas, que no las compre”.

– ¿Hay algo que pudo rescatar?

– “Me robaron las parkas, los buzos Adidas que también son caros. No sé cómo me voy a recuperar de este golpe, me quebraron. Lo único que dejaron fueron cosas pequeñas”.

– Además de los productos que vendía, ¿se llevaron algo más?

– “Me dolió mucho que agarraron mi impresora y la fueron a quemar allá a la subida de Chiloé. Yo la vi quemándose, nueva, no la alcancé ni a ocupar. Mire, acá está su caja…”.

En medio de las palabras de Ninfa, comenzaron a brotar las lágrimas, ya que pudo observar cómo se quemaba parte de su negocio. “La gente estaba mirando y yo decía ‘¡qué miran, si lo que están quemando es mi fuente de trabajo!’. Por qué me queman mis cosas, me pregunto qué hice yo para que me hicieran esto”, señaló con la mano en su cabeza, como pidiendo una explicación a su pesar.

Finalmente, la locataria avaluó los daños y lo robado en más de un millón de pesos, concluyendo que “esto se va a cerrar hasta el jueves. Hay que hacer los vidrios termopanel de nuevo y de ahí se verá cuándo podré abrir nuevamente”.

Pero Ninfa no quiso despedirse de nosotros sin antes enviarle un mensaje a la gente: “Nunca pensé que me iba a tocar, pero me tocó. Con esto vivo y me sustento y que esté cerrado me afecta. Por favor, si la gente ve esas parkas, que me costaron mi sacrificio, no las compre, porque son robadas”.