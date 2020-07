Niños de Porvenir conocen a las aves de la región a través de proyecto científico

De primero, segundo y cuarto básico Once estudiantes de la Escuela Bernardo O’Higgins se encuentran desarrollando este proyecto, que se extenderá hasta agosto, y que está a cargo de la docente Carla Vega

Con el apoyo de Par Explora Magallanes y la dirección de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir, estudiantes de primero a cuarto básico del establecimiento, desarrollan el proyecto científico “Conozcamos las aves” junto a la profesora Carla Vega. El objetivo de este trabajo es conocer las diferentes especies de aves que visitan las zonas cercanas a la capital de la provincia de Tierra del Fuego en las estaciones de invierno y primavera.

En la fase inicial de este trabajo, los niños y niñas observan y registran en su cuaderno de campo todo lo que llame su atención, las que posteriormente comentan a través de reuniones virtuales en su grupo de WhatsApp, en la que se coordinan las salidas y se comparten los registros.

Los participantes del proyecto son Julián Cerda Aguilera, Amanda Díaz Pulgar, Mauricio Godoy Rozas, Juan Pablo y Cristina Catalán Peranchiguay (quienes son apoyados por su hermana Flor), Salvador Almonacid Bahamonde, Antonia Díaz Canales, Oscar López Valdivia, Llendelhy Rivera Guiñez y Ximena Maldonado Gallardo.

La profesora resaltó que los niños toman todas sus medidas de seguridad en su salida a terreno, como uso de mascarillas y distancia social. Visita que solamente realizan acompañados de algún familiar.

No todos pueden hacer esta visita. Ximena Maldonado Gallardo se quedó en Punta Arenas, por trabajo de su mamá, pero apoya la investigación desde su casa: “Me gusta el proyecto porque podemos aprender. Me tocó investigar sobre el quetru volador y el no volador, y podemos aprender mucho más sobre las aves.

Juan Pablo Catalán, en tanto, recordó que lo más le gustó ver fue “el flamenco, que tenía las plumas muy rosadas, a diferencia de otros años, que era un rosa, pero más claro, mientras su hermana Cristina dijo que lo más bonito fue “cómo volaba el aguilucho y sus alas”. A su vez, Flor destacó la cantidad de aves en la bahía, “la que más me gustó fue el cisne. Estoy feliz de continuar con el proyecto de las aves”. Su apoderada Ximena Peranchiguay, opinó que el proyecto “es una instancia maravillosa de conexión con la naturaleza, después de tantos meses de encierro (con las medidas de protección sí) pero además, aprendiendo de las aves de su pueblo donde nacieron; hay mucho que investigar, de cosas que antes pasaban inadvertidas, los niños están con una curiosidad tremenda, así que estoy muy contenta de apoyarlos”.

Susana Pulgar, apoderada de Amanda Díaz, de segundo básico, comentó que “para nosotros como familia nos gusta mucho este programa investigativo, más ahora con todo lo que está sucediendo con la pandemia, ha sido más fácil e importante para nosotros pasar tiempo en la naturaleza, llevar a nuestra hija Amanda a que observe lo que tiene a su alrededor. Eso nos hace valorar el lugar donde vivimos. Amanda está muy entusiasmada, sale con su cámara a tomar fotos. Es muy bueno el proyecto y mejor en estos tiempos de pandemia que no nos permite estar con mucha gente, pero sí apreciar la belleza”.

Julián Cerda es otro de los chicos que ha participado activamente y con alegría, lo que fue resaltado por su madre, Paola Aguilera. “Nos pareció interesante para que los niños conozcan sobre las aves que tenemos en la comuna, les sirve para aprender cosas nuevas y distraerse de las todo lo que está pasando”. Julián, a su vez, comentó que “fue muy divertido, porque me gustaría saber de los pájaros y aves de Porvenir”.

El estudiante quiso investigar sobre el cisne coscoroba y no estuvo tranquilo hasta que lo encontró. “Me gustó sacarle fotos, me gustó mucho que estuviera acá. Cuando lo encontré fue muy emocionante, porque costó mucho. Fuimos a Laguna verde, pero nada resultó, y en la costanera los encontramos”.

Pero no todo fue alegría para los estudiantes, ya que en su recorrido, pudieron notar la gran cantidad de basura depositada en la playa.