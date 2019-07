Niños recorren las calles recolectando basura y difundiendo el reciclaje y cuidado del medio ambiente

En la Población Seno Almirantazgo Desde hace tres años, una docena de forjadores ambientales, cuyas edades van desde los 7 a los 15 años, participa en actividades de cuidado y prevención de su entorno. Además de recolectar basura de las casas, asisten a presencial cápsulas medioambientales

Una vez al mes, generalmente un viernes, una docena de niños de la población Seno Almirantazgo se ponen overoles, guantes y recorren, con sus recipientes, las calles del sector, especialmente aquellas que rodean Teniente Serrano y General del Canto. Pasan casa por casa recolectando botellas plásticas y otros desperdicios. Algunos vecinos los esperan con gusto, pero otros no. A pesar de sus edades, que van de los 7 a los 15 años, más de alguna vez han recibido palabras desagradables de quienes no toman conciencia del gran trabajo que efectúan.

Estos niños forman parte de este proyecto, que se inició hace tres años y que actualmente, además del reciclaje, los tiene participando de la observación de cápsulas medioambientales, en la que los escolares han aprendido sobre el cuidado del canquén colorado, el reciclaje y la fauna nativa. La encargada del proyecto, María Soledad Mansilla, explicó que “este es nuestro segundo proyecto, a través del FPA (Fondo Protección Ambiental). Tenemos un invernadero en el que también los niños trabajan, también un FPA y este lo estamos logrando con el apoyo de la municipalidad. Tenemos también el apoyo de Recipat, que nos ha dado las charlas, y la Junta de Vecinos que nos presta su sede para que los niños se puedan reunir”.

En cuanto a la tarea de reciclaje, ha sido tan exitosa que ya de otras poblaciones los están buscando. “El taller lo hacemos hace tres años y hay gente que ya se acostumbró, pero algunos no toman conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta. Por eso desde niños hay que inculcarlo, porque los adultos lo toman muy a la ligera. Por ahora vamos por este sector, pero la población General del Canto nos está pidiendo que pasemos por ahí. Nos estamos masificando y queremos invitar a más niños, independiente que no sean de la población. Tenemos una niña de la Santos Mardones que se entusiasmó porque hay dos niños que son compañeros de curso de ella, que vienen”, ejemplificó Mansilla.

Pero no solamente realizan estos recorridos, pues los forjadores ambientales han tenido otras actividades en las que han aprendido a cuidar nuestro planeta. “Conaf nos facilitó la entrada al monumento natural del canquén colorado, para las cápsulas medioambientales, que son tres. También hemos trabajado con el Cequa, así que tenemos bastante cooperación para este proyecto. Estamos contentos porque los niños están aprendiendo y ellos, a su vez, enseñan a la población sobre el reciclaje”.

Alegría pese a todo

Para ningún niño es agradable andar metiendo las manos en la basura, pero para estos escolares, esta labor tiene un trasfondo: educar con el ejemplo, y así, se toman con alegría este trabajo de recorrer su población. Acompañados por una gran cantidad de perros del sector, tocan timbres, portones, para pedir la colaboración de los vecinos; y también recorren las calles, multicanchas y revisan los basureros.

Damián Uribe es estudiante de quinto básico en la Escuela Paul Harris y tiene 12 años. Indicó que “llevo como un año trabajando. La gente colabora, pero algunos no están, pero siempre nosotros recogemos la basura para no ensuciar nuestra calle y la ciudad. Algunas veces andamos por las calles y la multicancha. La gente no tiene mucha conciencia, no cuidan sus basureros, los perros nos muerden”, reclamó.

Dos años lleva con el grupo Joaquín Córdova, que cursa tercero básico en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. Si bien califica de buena la experiencia, “no todos colaboran, a veces sí otras, no. Aquí todos nos llevamos bien, pero hay gente que nos ha dicho cosas negativas. Reciclamos botellas plásticas, envases de aluminio y algunos perritos”, comentó riendo.

Antonella Maripán, va en sexto en el Liceo María Auxiliadora y está en el proyecto desde su inicio. “Ha sido bien lindo, nos reunimos todos los viernes y el último viernes de cada mes salimos a recolectar casa por casa y por las calles, dependiendo del clima. Los otros viernes, continuamos con el proyecto de cápsulas medioambientales, en que aprendimos del canquén colorado, el reciclaje, y la flora y fauna”, mientras que Katherine Ampuero, estudiante de quinto básico de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre indicó que “llevamos varios años juntando las botellas y luego las llevamos a Recipat. Algunas veces las personas no nos reciben tan bien, onda váyanse o cosas así, pero otros nos colaboran y llenamos los tachos. Otra gente nos espera, pero otros llegan y las botan, porque a veces no podemos salir, por el clima”. Y el más pequeñito, John Ramos, que va en segundo A en el Liceo Experimental, lleva un año con el grupo y también acusa que “la gente bota basura, es malo, porque contamina la tierra y se puede enfermar”.

Fotos Rodrigo Maturana