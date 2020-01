No aceptar el diagnóstico de VIH es el principal argumento que invocan los pacientes para abandonar el tratamiento

“Hay un aumento sostenido y persistente de los casos desde el 2010”, admite el infectólogo del Hospital Clínico, Rodrigo Muñoz.

Una cifra de 380 personas se controlan por VIH/Sida en el Hospital Clínico. Se trata de un programa que existe desde que surgieron los primeros infectados, sin embargo se consolidó en 2012 con la llegada del primer especialista en infectología y desde entonces se han incorporado distintos profesionales. En la actualidad, el equipo lo integran dos médicos infectólogos (Rodrigo Muñoz y Mónica Pinto), una enfermera (Mercedes Iglesias), dos químicos farmacéuticos (Raquel Tobar y Enrique Catrilaf), un tecnólogo médico (Gustavo Leal) y una psicóloga (Daniela Marincovich).

Para el infectólogo Rodrigo Muñoz, la población perdió el miedo de la enfermedad y quizás por esta razón el VIH ha tenido un aumento sostenido y persistente desde 2010. Mayoritariamente afecta a hombres, aunque se da en todas las edades, siendo más frecuente en la población joven entre 20 y 44 años. En su opinión, en el país falta mucha educación, aunque la red de salud despliega todos los esfuerzos para poder consolidar y tratar a todos los pacientes.

Al programa se puede ingresar estando hospitalizado o bien como paciente ambulatorio. La primera persona que trabaja con el paciente es la enfermera, quien realiza la primera valoración de su estado general y la toma de exámenes de laboratorio. Después se pone en marcha la consulta con el especialista para ver su estado y ver que tan rápido se inicia la terapia retroviral, y desde ahí se enlaza con la psicóloga y químicos farmacéuticos.

En su gran mayoría los pacientes ambulatorios llegan al programa sabiendo de su estado positivo. El tecnólogo médico es quien informa sobre su condición médica cuando pacientes llegan a urgencia con alguna sintomatología. Enseguida se verifica si la muestra está notificada al Instituto de Salud Pública (ISP). El informe final demora entre 3 y 4 semanas en llegar. “El diagnóstico es confidencial y él o ella define con quien comparte su diagnóstico”, plantea la infectóloga Mónica Pinto.

Cuando el paciente ingresa al programa tiene más controles para ver la adherencia que muestra al tratamiento, y se realizan los exámenes correspondientes, si está indetectable se realizan controles cada seis meses.

Inicio de la terapia

El tratamiento lo definen los infectólogos y una vez diagnosticado se inicia lo antes posible la terapia. El químico farmacéutico refuerza la entrega de información educativa y además le da importancia a los medicamentos, enfatizando que es una terapia crónica y que es importante no perderla. Los medicamentos disponibles son administrados vía oral, siendo incorporados medicamentos de dosis única, una pastilla al día con 3 ó 4 drogas. “Los vemos en forma mensual al momento de que ellos retiran sus fármacos. Si no se presentan la enfermera realiza el seguimiento. El químico farmacéutico se encarga del tema del abastecimiento, dispensación y que haya disponibilidad para evitar pérdida de adherencia”, señala Raquel Tobar, químico farmacéutico del programa.

A los pacientes de Porvenir y Puerto Natales, se les da la opción para que se despache de farmacia a farmacia. La entrega se mantiene personalizada por el profesional, quien informa sobre el retiro de los medicamentos.

Abandono del tratamiento

La psicóloga admite que hay enfermos que abandonan el tratamiento, que retiran sus medicamentos y no los toman, pero cuando han faltado mucho tiempo, los profesionales del equipo tratan de rescatarlo, para que retome el tratamiento, pero depende de la voluntad del paciente de volver. “Son muchas las razones por las que abandonan el tratamiento, entre ellas, está el consumo de alcohol, la falta de redes de apoyo, porque no creen en beneficios de la terapia o encuentran incómodo tomar pastilla a diario, pero el principal argumento es no aceptar el diagnóstico. Cuando no hay un proceso de aceptación, es difícil que se mantengan en tratamiento, algunos parten muy bien, pero como el VIH es asintomático, se sienten bien y lo abandonan”, señala la profesional.

Para la psicóloga la reacción a un estado positivo de VIH depende de la personalidad del paciente, del conocimiento previo que tenga del virus y de las experiencias previas de conocer personas contagiadas “Hay personas que traen un shock inicial, de negación, de no creer, y después viene un proceso de duelo en términos de adquirir una enfermedad y se acepta el diagnóstico. Cuando hay patologías concomitantes de salud mental, como depresión, o trastornos de personalidad es más difícil la aceptación y hay más obstáculos, en términos de boicotear el proceso.

Todos pasan por evaluación psicológica inicial y se evalúa la continuidad junto al paciente. En todo caso la gran mayoría trae otras cargas emocionales, que son del transcurso de la vida, sobre todo los pacientes homosexuales debido a todos los estigmas que esta patología tiene.

“Si se logra estar en tratamiento exitoso, tanto la calidad y como la expectativa de vida es normal, además permite cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Una persona VIH positivo con un tratamiento se muere de viejo, infarto o ACV, pero no de VIH. No tiene cura pero es muy tratable”, remarca la doctora Pinto.

El no disponer de un lugar físico adecuado es un problema, lo cual se espera normalizar, es uno de los anhelos del equipo a cargo del programa. A contar de abril de 2020 se incorporará un inmunólogo que vendrá a apoyar al equipo.