No baja la demanda para obtener permisos temporales

Todo indica que el mensaje “¡Quédate en Casa!” no ha sido comprendido por numerosas personas de esta comunidad. Sólo este lunes se solicitaron 6.885 permisos temporales, de los cuales 6.572 se hicieron a través de la comisaría virtual y 313 de forma presencial. Esta segunda modalidad la utilizan en su mayoría, personas que no tienen acceso a Internet para obtener estos permisos por esa plataforma. Aunque también pueden ocurrir problemas en la misma página de comisaría virtual.

Al mediodía del lunes se podían observar unas cincuenta personas en el gimnasio institucional de Carabineros, en calle Ignacio Carrera Pinto, que buscaban obtener algún permiso temporal. Muchas de ellas debieron acudir a este recinto, según señalaron, debido a que la página web de la policía uniformada estaba caída.

Uno de ellos, Cristián Marinovic, afirmó que “llevo dos horas en esta fila y no he avanzado nada. Necesito sacar el permiso por cuatro horas e intenté sacarlo por Internet y la página estaba caída. Así no se puede. Nos obligan a venir aquí donde es un riesgo para contagiarnos”, se quejó.

En tanto, Miguelina Soto también hizo la fila en el gimnasio, acompañada de su marido Héctor, ya que no tiene las condiciones para obtener el permiso a través de la comisaría virtual. “Llevamos aquí media hora, pero no tenemos otra opción, no tenemos computador para hacer este trámite. Necesito poder ir a cobrar mi pensión y después ir a comprar cosas para la casa”, afirmó Soto.

Por su parte, Juan Leyton llegó con muletas ya que tenía que gestionar un permiso para una hora médica para el día jueves. “Tengo que venir hasta acá porque no puede sacarlo por Internet, no sé cómo hacerlo por esa vía y prefiero venir hasta aquí. Necesito ir al médico el jueves y prefiero sacar permiso con tiempo y no venir el mismo día, porque quizás pierda la hora”, afirmó Leyton.