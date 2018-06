“No basta con tomar medidas para fortalecer la red, necesitamos una ley para abordar el cáncer”

– La parlamentaria reconoció que está preocupada porque el Presidente Sebastián Piñera no abordó el tema en su cuenta pública, lo que calificó como una mala señal.

Insistiendo en la necesidad de contar con una ley que aborde el cáncer de manera integral, la senadora Carolina Goic se manifestó preocupada por la falta de mención que tuvo este proyecto en la Cuenta Pública Presidencial, lo que calificó como una mala señal. Si bien reconoció la creación de un comité asesor de cáncer, explicó que se requiere una visión integral de la enfermedad y que ésta se pueda mantener en el tiempo.

“No basta con tomar medidas para fortalecer la red, necesitamos una ley permanente para abordar el cáncer, sino se corre el riesgo que cualquier avance no se mantenga en el tiempo. Si no hay una ley que establezca la prioridad de la política pública, entonces no se aseguran los recursos y no hay una mirada integral, que es lo que necesitamos”, comentó la parlamentaria, quien recordó que se entregó una propuesta que se trabajó con todos los actores y lo que se necesita es que la firme y que la presente al parlamento.

Estas declaraciones se producen tras su participación en el Congreso Latinoamericano del que fue parte en la Comisión de Salud, que se desarrolló en Cuba. El encuentro congregó a parlamentarios de distintos países del mundo para discutir cómo se vincula el desarrollo de la ciencia con los medicamentos para el cáncer.

Al respecto, la senadora Carolina Goic, comentó: “En Cuba, está muy avanzada la investigación científica y el desarrollo de medicamentos propios, pero además están incorporado esto a los centros de salud. Todos los centros tienen asociado investigación y docencia, además de la atención. Esto es parte de la política pública”.

La parlamentaria destacó que el acceso es universal, es decir, todo cubano puede acceder de manera gratuita a la atención con los medicamentos que puede comprar un extranjero. Se trata de un modelo que está basado en la atención primaria, donde el médico de cabecera se hace cargo del seguimiento de la persona.

“En rehabilitación kinésica y robótica, nosotros los hemos apoyado allá, pero hay cosas en los que tenemos que aprender de ellos, por ejemplo, la vida de una persona no puede depender de la capacidad de pago. No puede ser que Cuba, que tiene más limitaciones en el acceso a la tecnología, puede garantizar salud a su población y nosotros, en un país como Chile, con el nivel de desarrollo que tenemos, la salud siga siendo un negocio. En segundo término, en la atención primaria se trabaja un modelo de atención más cercana y mucho más humanizada, con mucho énfasis preventivo. Incluso se trabaja la medicina integrativa, que es la medicina más holística”, comentó la senadora.

El segundo cáncer

La parlamentaria insistió en la atención humanizada y explicó que llegó allá a propósito del caso de la chilena Francisca Duarte, profesora de 44 años oriunda de Chicureo, quien fue la que puso el concepto del “otro cáncer”. Esto, porque además de la enfermedad, la embargan y le quitan sus cosas.

“No sólo fue el cáncer tan agresivo que le diagnosticaron, sino que enfrenta un segundo cáncer que es la deuda, la falta de recursos y que te embargan las cosas. Ella fue a Cuba a atenderse de manera mucho más accesible. Lo primero que le dice la doctora es que no puede andar cabizbaja y deprimida, entonces el trato y la cosa más humana son la base del modelo de atención”, comentó.

Registros del cáncer

Una de las cosas que los cubanos hicieron fue establecer registros poblacionales de cáncer, para lo que se estableció que era una enfermedad de notificación obligatoria. “Le dan mucha importancia al registro porque les permite hacer análisis epidemiológicos para ver cómo invierten los recursos, para ver cómo cambia la realidad del cáncer de un territorio a otro”, dijo la parlamentaria.

“Por eso planteamos como prioridad contar con este registro, que permita planificar la política pública, metas, asignar recursos, ver efecto de acciones de prevención, investigación”, señaló.